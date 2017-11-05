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15:21 (мск), источник: Publika.md

Учёные: города стимулируют возникновение новых видов животных

Города оказывают влияние на эволюцию видов животных, обитающих в их пределах.

К такому выводу пришли американские учёные в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Science.

Как отмечают исследователи, во многих городских локациях рыбы и насекомые вырабатывают сопротивляемость к ранее смертельным для них веществам. А в ряде случаев это приводит даже к возникновению новых видов — например, москитов, обитающих в подземных коммуникациях.

Человеческая деятельность, формирующая новую среду обитания, оказывает влияние на фауну и ДНК её представителей, отмечают учёные.

Среди факторов, оказывающих воздействие на эволюцию видов, учёные выделяют искусственный свет, асфальт, кирпич, стекло, загрязнение, бетонные тоннели и прочее.

Именно условия полных света бетонных городов являются отличительной чертой новой экосистемы.

Влияние на эволюцию оказывает не только среда, создаваемая людьми, но даже их привычки. Например, практика подкармливания птиц может приводить к увеличению их клюва, сообщает Лайф.ру.

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