Учёные: города стимулируют возникновение новых видов животных

К такому выводу пришли американские учёные в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Science.

Как отмечают исследователи, во многих городских локациях рыбы и насекомые вырабатывают сопротивляемость к ранее смертельным для них веществам. А в ряде случаев это приводит даже к возникновению новых видов — например, москитов, обитающих в подземных коммуникациях.

Человеческая деятельность, формирующая новую среду обитания, оказывает влияние на фауну и ДНК её представителей, отмечают учёные.

Среди факторов, оказывающих воздействие на эволюцию видов, учёные выделяют искусственный свет, асфальт, кирпич, стекло, загрязнение, бетонные тоннели и прочее.

Именно условия полных света бетонных городов являются отличительной чертой новой экосистемы.