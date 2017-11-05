В Челябинске сохраняются плюсовые температуры
6 ноября в Челябинске ожидается плюсовая температура, без осадков. Синоптики обещают 2 градуса тепла, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
6 ноября в Челябинске ожидается плюсовая температура, без осадков. Синоптики обещают 2 градуса тепла, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Температура ночью опустится до минус 3, днем поднимется до двух градусов тепла. Ожидается переменная облачность, ветер западный, 3 метра в секунду. Прогнозируется, что плюсовые температуры сохранятся днем почти всю неделю. Лишь в пятницу столбики термометра в дневные часы опустятся до минус 3.