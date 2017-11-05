В Петербурге назвали причину закрытия крупнейшего в мире планетария
Открывшийся в Петербурге крупнейший в мире планетарий пришлось закрыть в первый день работы. Посетители жаловались, что не смогли попасть внутрь, так как вход закрывали
Открывшийся в Петербурге крупнейший в мире планетарий пришлось закрыть в первый день работы. Посетители жаловались, что не смогли попасть внутрь, так как вход закрывали
Однако администрация учреждения объяснила ситуацию техническими работами. В группе «Планетария № 1» в соцсети сегодня появилась информация, что в течение двух дней с 11:00 до 23:00 посещение открыто лишь в тестовом режиме:
— У нас происходит донастройка сложного проекционного оборудования, сейчас засвечена большая часть купола. Мы активно завершаем работу по полному запуску большого Звездного зала, и будем рады всем гостям.
По данным администрации, все, кто приобрел билеты в планетарий на ближайшие два дня, предоставят возможность дополнительно посетить любую из программ учреждения в течение года, причем два раза. Также вход на выставки живых полотен Ван Гога, Айвазовского и Климта для них будет бесплатным.