В Петербурге назвали причину закрытия крупнейшего в мире планетария

Однако администрация учреждения объяснила ситуацию техническими работами. В группе «Планетария № 1» в соцсети сегодня появилась информация, что в течение двух дней с 11:00 до 23:00 посещение открыто лишь в тестовом режиме:

— У нас происходит донастройка сложного проекционного оборудования, сейчас засвечена большая часть купола. Мы активно завершаем работу по полному запуску большого Звездного зала, и будем рады всем гостям.