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20:26 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге назвали причину закрытия крупнейшего в мире планетария

Открывшийся в Петербурге крупнейший в мире планетарий пришлось закрыть в первый день работы. Посетители жаловались, что не смогли попасть внутрь, так как вход закрывали из-за наплыва желающих.

Однако администрация учреждения объяснила ситуацию техническими работами. В группе «Планетария № 1» в соцсети сегодня появилась информация, что в течение двух дней с 11:00 до 23:00 посещение открыто лишь в тестовом режиме:

— У нас происходит донастройка сложного проекционного оборудования, сейчас засвечена большая часть купола. Мы активно завершаем работу по полному запуску большого Звездного зала, и будем рады всем гостям.

По данным администрации, все, кто приобрел билеты в планетарий на ближайшие два дня, предоставят возможность дополнительно посетить любую из программ учреждения в течение года, причем два раза. Также вход на выставки живых полотен Ван Гога, Айвазовского и Климта для них будет бесплатным.

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