Гражданку Казахстана сбила машина в Анталье
Девушка получила серьезную травму головы и была экстренно прооперирована, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Девушка получила серьезную травму головы и была экстренно прооперирована, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Гражданка Казахстана серьезно пострадала в ДТП в Анталье, 21-летнюю девушку из Темиртау сбила машина на пешеходном переходе, сообщает
Наезд на казахстанку произошел в субботу вечером в районе Коньяалты города Антальи.
«В результате ДТП она получила серьезную травму головы и была доставлена в одну из частных клиник города, где ей была проведена экстренная операция. Консул Казахстана посетил клинику, куда была доставлена пострадавшая казахстанка, и провел встречу с врачами», — говорится в сообщении
В настоящее время девушка находится в реанимации. По словам врачей, ее состояние тяжелое, но стабильное.
«Казахстанский дипломат поддерживает связь с родственницей девушки, оказывает необходимую в такой ситуации помощь, а также находится в тесном контакте с местной полицией и выясняет все обстоятельства произошедшего». — отмечает ведомство.
По данным МИД, пострадавшая девушка прибыла в Анталью около месяца назад по туристической визе навестить сестру. Медицинская страховка имеется.
Виновник ДТП задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется расследование.