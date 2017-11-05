Гражданку Казахстана сбила машина в Анталье

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Гражданка Казахстана серьезно пострадала в ДТП в Анталье, 21-летнюю девушку из Темиртау сбила машина на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

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Наезд на казахстанку произошел в субботу вечером в районе Коньяалты города Антальи.

«В результате ДТП она получила серьезную травму головы и была доставлена в одну из частных клиник города, где ей была проведена экстренная операция. Консул Казахстана посетил клинику, куда была доставлена пострадавшая казахстанка, и провел встречу с врачами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время девушка находится в реанимации. По словам врачей, ее состояние тяжелое, но стабильное.

«Казахстанский дипломат поддерживает связь с родственницей девушки, оказывает необходимую в такой ситуации помощь, а также находится в тесном контакте с местной полицией и выясняет все обстоятельства произошедшего». — отмечает ведомство.

По данным МИД, пострадавшая девушка прибыла в Анталью около месяца назад по туристической визе навестить сестру. Медицинская страховка имеется.