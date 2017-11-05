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18:43 (мск), источник: Kazinform

Более 22 тысяч семей переедут с юга на север Казахстана

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — «Жилстройсбербанк» для переезжающих с юга на север республики предусматривает льготы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на специалистов управления координации занятости и социальных программ Южно-Казахстанской области.

Банк дает возможность для переселенцев, не имея 50% от стоимости, приобрести жилье. По информации ведомства, переселенцы могут рассчитывать на весомую помощь от государства.

Согласно статистическим данным, за последние три года население Мактааральского района увеличилось на 272 тыс. человек, в Сарыагашском районе — на 100 тыс. человек. С целью снижения этих показателей в ближайшие 5 лет планируется переселение более 22 тыс. семей в северные регионы.



Стоит отметить, с начала осуществления программы переселения в северные регионы страны переехали 58 904 семьи, 40% из них составляют переселенцы из южных регионов.

Это говорит о высокой активности, и управление делает все возможное, чтобы не снижать эти показатели. С этой целью проводится большая разъяснительная работа: о наличии рабочих мест, существующих льготах. Каждый гражданин имеет возможность при переезде воспользоваться всеми существующими преимуществами.

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