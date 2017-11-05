Более 22 тысяч семей переедут с юга на север Казахстана

Банк дает возможность для переселенцев, не имея 50% от стоимости, приобрести жилье. По информации ведомства, переселенцы могут рассчитывать на весомую помощь от государства.

Согласно статистическим данным, за последние три года население Мактааральского района увеличилось на 272 тыс. человек, в Сарыагашском районе — на 100 тыс. человек. С целью снижения этих показателей в ближайшие 5 лет планируется переселение более 22 тыс. семей в северные регионы.