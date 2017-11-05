Акция «Дзяды» завершилась без происшествий

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Ежегодное шествие «Дзяды» («Деды») завершилось в Минске без происшествий, передает корреспондент Sputnik.

Читайте также В Минске прошло шествие оппозиции в день памяти предков «Дзяды»

«Дзяды» — традиционная акция белорусской оппозиции. Ежегодно в рамках мероприятия участники проходят от парка имени Челюскинцев до урочища Куропаты, расположенного около МКАД.

Очередное шествие прошло в Минске в это воскресенье. По оценкам правозащитников, в ней приняли участие от двух до трех сотен человек. Правоохранительные органы количество собравшихся не оценивали.

По завершению шествия участники собрались на небольшой митинг в самом урочище, где организаторы зачитали обращение от живущего в эмиграции белорусского оппозиционера Зянона Пазняка, в свое время выступившего инициатором проведения акции в честь репрессированной интеллигенции.