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19:13 (мск), источник: Sputnik.by

Акция «Дзяды» завершилась без происшествий

Участники акции в воскресенье прошли от парка Челюскинцев до урочища Куропаты.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Ежегодное шествие «Дзяды» («Деды») завершилось в Минске без происшествий, передает корреспондент Sputnik.

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«Дзяды» — традиционная акция белорусской оппозиции. Ежегодно в рамках мероприятия участники проходят от парка имени Челюскинцев до урочища Куропаты, расположенного около МКАД.

Очередное шествие прошло в Минске в это воскресенье. По оценкам правозащитников, в ней приняли участие от двух до трех сотен человек. Правоохранительные органы количество собравшихся не оценивали.

По завершению шествия участники собрались на небольшой митинг в самом урочище, где организаторы зачитали обращение от живущего в эмиграции белорусского оппозиционера Зянона Пазняка, в свое время выступившего инициатором проведения акции в честь репрессированной интеллигенции.

Акция была согласована столичными властями, сотрудники милиции никак в ее ход не вмешивались.

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