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19:06 (мск), источник: БЕЛТА

Минсвязи выпустит марку в честь Года науки в Беларуси

Тираж марки — 54 тыс., она печаталась в РУП «Издательство «Белорусский Дом печати». Номинал марки «А» соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает 13 ноября в обращение почтовую марку «2017 — Год науки в Беларуси», сообщили БЕЛТА в РУП «Белпочта».

Тираж марки — 54 тыс., она печаталась в РУП «Издательство «Белорусский Дом печати». Номинал марки «А» соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

В основе конверта «Первый день» — логотип Года науки в Беларуси.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Государственным комитетом по науке и технологиям.

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи № 1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».

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