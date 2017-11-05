Минсвязи выпустит марку в честь Года науки в Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает 13 ноября в обращение почтовую марку «2017 — Год науки в Беларуси», сообщили БЕЛТА в РУП «Белпочта».

Тираж марки — 54 тыс., она печаталась в РУП «Издательство «Белорусский Дом печати». Номинал марки «А» соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

В основе конверта «Первый день» — логотип Года науки в Беларуси.

Проект подготовлен в сотрудничестве с Государственным комитетом по науке и технологиям.