Шлеменко подружился с очередным омским губернатором
Всемирно известный боец смешанного стиля Александр Шлеменко продолжает подтверждать свой статус любимца омских властей.
Всемирно известный боец смешанного стиля Александр Шлеменко продолжает подтверждать свой статус любимца омских властей.
Сперва ему довелось услышать много приятных слов от
Глава региона открыл в Омске шестой региональный Фестиваль единоборств, прошедший на базе омского велотрека. Врио губернатора с большим интересом познакомился не только с инфраструктурой спорткомплекса, но и прославленным омским бойцом.
«Нужно создавать материальную базу, создавать условия, чтобы это место стало центром притяжения не только для омских спортсменов, но и для соседей. У тренеров есть предложения и здоровые амбиции, думаю, будем работать. Нужно делать еще одну точку притяжения. Если в хоккее этой точкой станет Академия “Авангарда”, в Центре единоборств — это авторские методики Александра Шторма, то и велотрек может стать еще одной точкой притяжения для спортсменов высокого уровня», — отметил врио Губернатора Александр Бурков.
После торжественного открытия, по центру единоборств экскурсию для Александра Буркова провёл чемпион мира по смешанным единоборствам и основатель авторской школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко. Обе