Шлеменко подружился с очередным омским губернатором

Сперва ему довелось услышать много приятных слов от экс-губернатора Виктора Назарова, а на этот раз об уважении к себе и своим трудам он узнал от его преемника Александра Буркова.

Глава региона открыл в Омске шестой региональный Фестиваль единоборств, прошедший на базе омского велотрека. Врио губернатора с большим интересом познакомился не только с инфраструктурой спорткомплекса, но и прославленным омским бойцом.

«Нужно создавать материальную базу, создавать условия, чтобы это место стало центром притяжения не только для омских спортсменов, но и для соседей. У тренеров есть предложения и здоровые амбиции, думаю, будем работать. Нужно делать еще одну точку притяжения. Если в хоккее этой точкой станет Академия “Авангарда”, в Центре единоборств — это авторские методики Александра Шторма, то и велотрек может стать еще одной точкой притяжения для спортсменов высокого уровня», — отметил врио Губернатора Александр Бурков.

После торжественного открытия, по центру единоборств экскурсию для Александра Буркова провёл чемпион мира по смешанным единоборствам и основатель авторской школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко. Обе VIP-персоны много разговаривали и даже сделали фирменное фото «с кулачками».