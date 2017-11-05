Египтологи раскритиковали «открытие» пустоты в пирамиде Хеопса

Статья, вышедшая во вторник в журнале Nature, рассказывает об успехах проекта ScanPyramids, созданного для исследования внутренней структуры пирамид. Авторы статьи объявили о том, что им удалось обнаружить новое, неизвестное ранее помещение. В работе они использовали детектор мюонов — частиц, которые поглощаются камнем, но остаются в свободном состоянии в пустотах.
Один из участников проекта, руководитель его комитета по науке и бывший министр древностей Египта Захи Хавасс утверждает, что никакого «открытия» сделано не было. Он также добавил, что доказывал это в разговорах с коллегами по проекту.
В пирамидах полно пустот, и это не значит, что это тайная комната или новая находка.
Захи ХавассБывший министр древностей Египта
Громкую статью в Nature раскритиковал и глава Агентства по древностям Египта Мустафа Вазири: «Проект должен соблюдать принятые в науке правила, в том числе этапы проведения исследований, и обсуждение результатов перед публикацией».