Египтологи раскритиковали «открытие» пустоты в пирамиде Хеопса

Источник: РИА "Новости"

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Статья, вышедшая во вторник в журнале Nature, рассказывает об успехах проекта ScanPyramids, созданного для исследования внутренней структуры пирамид. Авторы статьи объявили о том, что им удалось обнаружить новое, неизвестное ранее помещение. В работе они использовали детектор мюонов — частиц, которые поглощаются камнем, но остаются в свободном состоянии в пустотах.

Один из участников проекта, руководитель его комитета по науке и бывший министр древностей Египта Захи Хавасс утверждает, что никакого «открытия» сделано не было. Он также добавил, что доказывал это в разговорах с коллегами по проекту.

В пирамидах полно пустот, и это не значит, что это тайная комната или новая находка. Захи Хавасс Бывший министр древностей Египта