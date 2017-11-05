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20:46 (мск), источник: Индикатор

Египтологи раскритиковали «открытие» пустоты в пирамиде Хеопса

Египетские археологи заявили о том, что озвученное на этой неделе «открытие» нового помещения в пирамиде Хеопса не является открытием и тем более сенсацией и не дает новых знаний о строении пирамид. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Источник: РИА "Новости"
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Статья, вышедшая во вторник в журнале Nature, рассказывает об успехах проекта ScanPyramids, созданного для исследования внутренней структуры пирамид. Авторы статьи объявили о том, что им удалось обнаружить новое, неизвестное ранее помещение. В работе они использовали детектор мюонов — частиц, которые поглощаются камнем, но остаются в свободном состоянии в пустотах.

Один из участников проекта, руководитель его комитета по науке и бывший министр древностей Египта Захи Хавасс утверждает, что никакого «открытия» сделано не было. Он также добавил, что доказывал это в разговорах с коллегами по проекту.

В пирамидах полно пустот, и это не значит, что это тайная комната или новая находка.
Захи Хавасс
Бывший министр древностей Египта

Громкую статью в Nature раскритиковал и глава Агентства по древностям Египта Мустафа Вазири: «Проект должен соблюдать принятые в науке правила, в том числе этапы проведения исследований, и обсуждение результатов перед публикацией».

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