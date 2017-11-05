Воронежец выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Житель Воронежской области выиграл в лотерею рекордную для России сумму — 506 миллионов рублей. Об этом сообщает компания «Столото».
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Житель Воронежской области выиграл в лотерею рекордную для России сумму — 506 миллионов рублей. Об этом сообщает компания «Столото».
«Джекпот “Русского лото” в размере 506 миллионов рублей разыгран! Это самый крупный выигрыш в лотерею за всю историю России… Розыгрыш такого джекпота — это эпохальное событие не только в истории “Русского лото”, но и в истории всех российских лотерей», — говорится на сайте.
Сотрудница «горячей линии» подтвердила РИА Новости информацию о выигрыше. «Известно, что это житель Воронежской области», — сообщила она.
Компания просит победителя 1204-го тиража лотереи связаться с организаторами и приступить к оформлению рекордного выигрыша.