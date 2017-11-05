Воронежец выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

«Джекпот “Русского лото” в размере 506 миллионов рублей разыгран! Это самый крупный выигрыш в лотерею за всю историю России… Розыгрыш такого джекпота — это эпохальное событие не только в истории “Русского лото”, но и в истории всех российских лотерей», — говорится на сайте.