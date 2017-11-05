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17:54 (мск), источник: РИА Новости

Воронежец выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Житель Воронежской области выиграл в лотерею рекордную для России сумму — 506 миллионов рублей. Об этом сообщает компания «Столото».

Источник: РИА Новости

«Джекпот “Русского лото” в размере 506 миллионов рублей разыгран! Это самый крупный выигрыш в лотерею за всю историю России… Розыгрыш такого джекпота — это эпохальное событие не только в истории “Русского лото”, но и в истории всех российских лотерей», — говорится на сайте.

Сотрудница «горячей линии» подтвердила РИА Новости информацию о выигрыше. «Известно, что это житель Воронежской области», — сообщила она.

Компания просит победителя 1204-го тиража лотереи связаться с организаторами и приступить к оформлению рекордного выигрыша.

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