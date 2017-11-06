Димаш Кудайбергенов поделился школьными воспоминаниями

Казахстанский певец Димаш Кудайбрегенов опубликовал на своей странице в Инстаграм архивное фото.

На фото Димаш-первоклассник сидит за партой в школе-гимназии № 32.

«Детей, которые получают оценки 2,3,4, считал плоxими детьми. В школе дерешься с пацанами за девочку, которая понравилась. Спасибо за счастливое детство: родителям, школе, учителям. Ностальгия…», — подписал фото артист.