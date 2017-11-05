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19:22 (мск), источник: БЕЛТА

Акция по профилактике сахарного диабета пройдет 14 ноября в Минске

Сегодня число пациентов с этим заболеванием составляет 370 млн, а к 2025 году их число увеличится до 550 млн.

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция по профилактике сахарного диабета пройдет 14 ноября в Минске в Национальной библиотеке Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского общественного медицинского объединения «Эндокринология и метоболизм», профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.

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Принять участие в акции могут все желающие. В ходе непродолжительной торжественной части ведущие специалисты страны в области диабетологии расскажут о значимости проблемы, ситуации с заболеваемостью в республике. Далее фельдшеры-лаборанты измерят у участников акции уровень глюкозы в крови, гликемию, артериальное давление. Риск развития сахарного диабета 2-го типа у конкретного человека оценят по специальной шкале — FINDRISK, которая включает 8 вопросов. Специалисты проанализируют возраст пациента, индекс массы тела, окружность талии, физическую активность, рацион питания, уровень глюкозы в крови, наследственность. Обратят также внимание, принимал ли пациент когда-либо на регулярной основе антигипертензивные средства. На основании полученных ответов и будет сделана оценка суммарного риска развития сахарного диабета 2-го типа в течение последующих 10 лет — от низкого до очень высокого.

В этот же день в 16.00 в читальном зале библиотеки БГМУ состоится семинар для пациентов с сахарным диабетом, их родственников и специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи. Профессора в области эндокринологии выступят с лекцией, после чего ответят на различные вопросы по диабетологии. Семинар будет посвящен такому вопросу, как здоровье женщины, репродуктивное здоровье, беременность и сахарный диабет.

Запланированные мероприятия приурочены к Всемирному дню диабета, который ежегодно во всем мире проходит 14 ноября. В нынешнем году комплекс мероприятий включен в план Международной федерации диабета (IDF). Цель проведения Всемирного дня — повысить уровень информированности населения о проблемах диабета и связанных с ним осложнениях. В связи с этим актуальна тема, предложенная IDF в 2017 году, — «Сахарный диабет и женщина — наше право на здоровое будущее».

По данным IDF, двадцать лет назад количество людей с диагнозом «сахарный диабет» во всем мире не превышало 30 млн. Сегодня число пациентов с этим заболеванием составляет 370 млн, а к 2025 году их число увеличится до 550 млн. В различных странах от 40% до 80% лиц с этим диагнозом не осознают серьезность своего заболевания и зачастую не получают адекватного лечения, препятствующего развитию необратимых осложнений. В Беларуси на 1 января 2017 года на диспансерном учете находилось 303 922 пациента с сахарным диабетом, в том числе с диабетом 1-го типа — 17 264 человек, 2-го типа — 284 207 человек, гестационным сахарным диабетом — 383, другими специфическими типами диабета — 2 068. В 2016 году впервые установлен диагноз сахарного диабета у 29 910 человек. В общей структуре распространенности этого заболевания в Беларуси сахарный диабет 2-го типа занимает 93%.

В Беларуси пациенты обеспечиваются инсулином и таблетированными сахароснижающими лекарственными средствами бесплатно за счет средств республиканского и местного бюджетов. Для оптимизации сахароснижающей терапии внедрен метод длительного мониторирования уровня гликемии (CGMS), все областные эндокринологические диспансеры и отделения обеспечены указанными системами. В республике предусмотрено обеспечение пациентов с сахарным диабетом средствами введения инсулина и самоконтроля уровня глюкозы в крови (тест-полоски, глюкометры).

В стране созданы условия для планирования и ведения беременности при сахарном диабете. На базе 1-й городской клинической больницы Минска функционирует Центр эндокринной патологии при беременности. В РНПЦ «Мать и дитя» оказывается помощь беременным с использованием помповой инсулинотерапии.

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