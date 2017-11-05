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5 ноября, источник: Informburo.kz

Туман и дожди ожидаются на большей части Казахстана 6 ноября

В большинстве регионов республики всё ещё стоит тёплая погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 100% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на понедельник, 6 ноября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

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С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут осадки. Лишь на западе и северо-западе страны день будет без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, туман, гололедица.

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1−3 градуса мороза, днём 1−3 тепла.

В Алматы переменная облачность, днём возможен дождь. Температура ночью составит 2−4 тепла, днём 10−12 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 6 ноября переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег, туман, гололедица, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0−5 градусов мороза, днём от 2 градусов мороза до 3 тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, местами туман. Ночью ожидается до 5 градусов тепла, днём 5−10 тепла.

В Алматинской области переменная облачность, днём возможен дождь, туман. Температура ночью 1−6 тепла, днём 8−13 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, местами туман. Ночью температура воздуха составит 3−8 градусов тепла, днём 10−15.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег, ветер 15−20 м/с, туман, гололедица. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днём 2−7 градусов тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, ночью и днём дождь, туман. Температура ночью 2−7 градусов тепла, днём до 17 тепла.

В Западно-Казахстанской области 6 ноября переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днём 3−8 тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, днём возможен дождь, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днём 0−5 градусов тепла.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман, гололедица. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 тепла, днём 1−6 тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, ночью и днём дождь, туман. Температура воздуха ночью 2−7 градусов тепла, днём 12−17 тепла.

На территории Мангистауской области ясно, без осадков, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 5−10 тепла, днём 13−18 градусов.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег, местами туман, гололедица. Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днём воздух прогреется до 5 градусов тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Ночью температура воздуха составит 0−5 градусов мороза, днём от 2 градусов мороза до 3 тепла.

В Южно-Казахстанской области пасмурно, дождь, местами ветер 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 5−10 тепла, днём от 14 до 19 градусов тепла.

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