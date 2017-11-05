Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Привезенных на светский вечер в РФ западных гостей удивил размах
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
НАТО пытается лишить РФ «Искандеров»: СМИ назвали причины
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
США и Украина подсчитывают потери от обходных газопроводов - СМИ
СМИ Запада о пусковой установке РФ: Мощное оружие
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Усыпальница у Кремлевской стены
18:33 (мск), источник: Om1.ru

Синоптики пророчат Омску тёплую снежную погоду и скользкие дороги

В ближайшие дни время от времени будет подниматься порывистый ветер. Исключение — 100-летний юбилей революции.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 100% 765 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Om1.ru

На 6 ноябрясиноптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. Ночная температура воздуха составит −2…−7°, дневная — достигнет −3…+2°. Это выше климатической нормы, которая для Омской области на эту дату определяется как −6…−8°.

МЧС предупреждает: на дорогах появится гололедица, а порывы ветра днём будут достигать 13 м/с. Поэтому водителям следует быть очень осторожными: сохраняется высокий риск ДТП.

Тем, кто 7 ноября будет праздновать на открытом воздухе 100-летний юбилей Октябрьской революции, погода приготовила приятный сюрприз. Ветер стихнет. Местами пройдёт небольшой снег. На ночь ожидается −4…−9°, на день −3…+2.

Но на следующий день, 8 ноября, погода испортится. По предварительному прогнозу Обь-Иртышского УГМС, нагрянет порывистый ветер до 18 м/с. Сохранится небольшой снег. По-прежнему будет тепло: ночью −3…−8°, днём −2…+3°.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Синоптики пророчат Омску тёплую снежную погоду и скользкие дороги
Омский «Авангард» уверенно победил «Слован» со счетом 5:1
Карлес Пучдемон сдался полиции Бельгии
В Дейр-эз-Зоре обнаружили заминированную машину с химвеществами
Российские туристы сообщили о разрушениях на курорте Нячанг
В КНДР заявили, что Трампа нужно «приручить» физической силой
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ
Воронежец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
С сайта ЦРУ пропал рассекреченный архив документов о бен Ладене
Спорт
Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако Россиянин Дмитрий Бивол успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь