Синоптики пророчат Омску тёплую снежную погоду и скользкие дороги

Источник: Om1.ru

На 6 ноябрясиноптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. Ночная температура воздуха составит −2…−7°, дневная — достигнет −3…+2°. Это выше климатической нормы, которая для Омской области на эту дату определяется как −6…−8°.

МЧС предупреждает: на дорогах появится гололедица, а порывы ветра днём будут достигать 13 м/с. Поэтому водителям следует быть очень осторожными: сохраняется высокий риск ДТП.

Тем, кто 7 ноября будет праздновать на открытом воздухе 100-летний юбилей Октябрьской революции, погода приготовила приятный сюрприз. Ветер стихнет. Местами пройдёт небольшой снег. На ночь ожидается −4…−9°, на день −3…+2.