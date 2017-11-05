В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшее время синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 25 м/с.
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшее время синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 25 м/с.
В региональном управлении МЧС Накануне.RU сообщили, что возможны аварии на объектах энергетики
Спасатели просят по возможности оставаться дома, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. В случае, если сильный ветер застал на улице — укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями прятаться от ветра не стоит.