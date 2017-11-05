В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В региональном управлении МЧС Накануне.RU сообщили, что возможны аварии на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждение кровли жилых домов и строений.

Спасатели просят по возможности оставаться дома, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. В случае, если сильный ветер застал на улице — укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями прятаться от ветра не стоит.