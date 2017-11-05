В магазинах страны началась активная подготовка к новогодним праздникам

«В этом году есть несколько новых позиций. Снежинки, снеговики, игрушки, ёлочки. Стоят от 27 до 58 леев и выше», — cказал администратор магазина Виктор Попа.



Правда, покупателей в отделах новогодних украшений пока немного.



«Разумеется, все уже подумывают о подарках к Рождеству и Новому году. К таким вещам лучше подготовиться заранее».



«Я всегда готовлюсь к Рождеству заранее. Украшаю комнату, ставлю елку. Вот думаю, что бы купить к празднику».



Цены на елочные гирлянды варьируются от 40 до 170 леев. Набор шаров и декоративных игрушек стоит от 10 до 100 леев, в зависимости от количества, качества и размера.