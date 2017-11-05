В магазинах страны началась активная подготовка к новогодним праздникам
На торговых прилавках уже появились елочные игрушки и украшения. Ассортимент самый широкий — словно осень давно миновала, и Новый год близко.
На торговых прилавках уже появились елочные игрушки и украшения. Ассортимент самый широкий — словно осень давно миновала, и Новый год близко.
В продаже и искусственные елки — от небольших за 90 леев до роскошных по три тысячи.
«В этом году есть несколько новых позиций. Снежинки, снеговики, игрушки, ёлочки. Стоят от 27 до 58 леев и выше», — cказал администратор магазина Виктор Попа.
Правда, покупателей в отделах новогодних украшений пока немного.
«Разумеется, все уже подумывают о подарках к Рождеству и Новому году. К таким вещам лучше подготовиться заранее».
«Я всегда готовлюсь к Рождеству заранее. Украшаю комнату, ставлю елку. Вот думаю, что бы купить к празднику».
Цены на елочные гирлянды варьируются от 40 до 170 леев. Набор шаров и декоративных игрушек стоит от 10 до 100 леев, в зависимости от количества, качества и размера.