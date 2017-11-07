Прыжки с парашюта и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня

«Газета.Ru» рассказывает, почему высотку называют главным громоотводом страны, как глава МИДа Сергей Лавров связан с ее строительством и чем еще за полвека успели на ней позаниматься.

Символ российского телевидения Останкинская телебашня уже 50 лет обеспечивает телетрансляцию по всей стране. Мощность сигнала и технические возможности сооружения башни не имеют равных в мировом сегменте.

Высота бетонной высотки — 540 метров. На данный момент она является четвертой самой высокой телебашней в мире и самым крупным сооружением в Европе. Если бы она была жилым зданием, то в ней насчитывалось бы 180 этажей.

За время функционирования Останкинской башни в ней побывали более 10 млн посетителей. Горожане и гости столицы приходили взглянуть на Москву со смотровой площадки, пообедать в ресторане «Седьмое небо», а также посетить концертный зал «Королевский». Некоторые даже проводили свадебные церемонии с панорамным видом на столицу.

Одним из гостей башни в 1972 году стал лидер кубинской революции Фидель Кастро.

«По этому чудесному инженерно-техническому сооружению можно судить об огромных достижениях советского народа», — так отозвался Кастро о сооружении.

Проект башни был придуман за одну ночь.

Вещание ТВ-передач на постоянной основе стартовало в СССР еще в 1939 году. Сигнал тогда передавался через Шуховскую башню на Шаболовке. Однако количество программ увеличивалось с каждый днем, и телевидение нуждалось в улучшении качества сигнала. После Отечественной войны власти решили соорудить дополнительную телевышку.

Серьезный конкурсный отбор проектов определил победителем архитектора Николая Никитина. В строительстве и проектировании принимали участие 33 организации, 40 спецуправлений монтажа и десятки заводов-изготовителей. Возведение башни велось с 1963 по 1967 год. На тот момент она являлась самым высоким зданием в мире.

Современники писали, что архитектор придумал проект Останкинской башни за одну ночь. В основу сооружения якобы лег образ перевернутой лилии: внушительные «лепестки» у основания и крепкий стебель.

Именно он придает конструкции устойчивость. Прочность башни обеспечило использование преднапряженного железобетона, сжатого стальными тросами. Еще одна необычная идея — небольшой фундамент. Никитин хотел, чтобы башня фактически стояла на земле. Устойчивость в таком случае обеспечивалась за счет многократного превышения массы шлема-основания над массой мачтовой конструкции.

Однако быстро созданный проект не предопределил такую же скорость возведения башни.

Чертежи проверяли около двух лет — необходимо было рассчитать все до миллиметра, — а на поворачивание всех московских антенн в сторону Останкино ушло около двух месяцев.

Известно, что шедевр советской архитектуры планировали открыть к 50-летию Октября, однако к этой дате строительство еще не было завершено. Поэтому власти пошли на компромисс и решили перерезать ленточку новоиспеченной башни 5 ноября 1967 — в канун праздника. Отметим, что предусмотренных проектом смотровой площадки, ресторана и лифтов на тот момент еще не было — их запустили в 1969 году.

Спустя год после открытия башни началось возведение телецентра.

В строительстве котлована для здания принимали участие студенты МГИМО, среди которых был юный Сергей Лавров — нынешний министр иностранных дел.

Так вышло, что университет в 1968 году направил на площадку строительный отряд. На песке, в робе, с лопатой в руках глава МИДа помогал возводить колыбель российского телевидения.

Внутренности высотки.

Все помещения радиотелевизионной передающей станции разместились внутри башни. Через весь ее ствол проходят лифтовые шахты и шахты инженерных коммуникаций, а также металлическая лестница, растянувшаяся с первого до последнего этажа.

Этажи в башне именуют «отметками» — их номер соответствует высоте в метрах. Заканчиваются они там, где «цветок лилии» переходит в железобетонный «стебель».

На кнопках лифта вместо этажей также написаны значения в метрах. Так, чтобы добраться до смотровой площадки со стеклянным полом и увидеть Москву в формате 360 градусов, вам потребуется нажать на кнопку «337». Летом туристы и москвичи могут посетить открытую смотровую площадку, расположенную этажом ниже. Для безопасности ее полностью огородили решетками.

Скорость лифта зависит от двух факторов — скорости ветра и раскачивания башни.

Обычно они поднимаются со скоростью 7 м/с, однако когда ветер дует со скоростью больше 15 м/с, то лифтам приходится переключиться на пониженную скорость — 3,5 м/с. Когда же башню продувает вихрь со скоростью 19−20 м/с, лифтовая система отключатся совсем — при такой погоде подниматься на башню небезопасно.

На высоте 330 метров располагается ресторан «Седьмое небо», который выполнен в актуальном на момент открытия стиле 1960-х.

Он занял площадь трех этажей, которые непрерывно вращаются со скоростью 1−3 метра в час, совершая полный оборот за 40 минут. В высотном ресторане работают три зала с разной ценовой политикой — золотой, серебряный и бронзовый.

С 2000 по 2012 год ресторан был закрыт — в нем проводились работы по повышению пожарной безопасности. Специалисты установили новые системы водяного пожаротушения, обработали металлоконструкции противопожарными составами, сделали наружную обшивку и заменили старые стеклопакеты.

В самой верхней части башни расположилась лаборатория Гидрометцентра для изучения грозовых разрядов в атмосфере.

Помимо использования башни в качестве метеорологической обсерватории, в ней также установлено и оборудование правительственной спецсвязи.

30 человек летели с башни одновременно.

Телевизионную высотку за 50 лет ее существования неоднократно использовали не по назначению. Так, с 1992 по 2001 год в ней проводили забеги по ступенькам — участники должны были преодолеть 1706 ступенек узкой железной лестницы (вертикальное расстояние в 337 метров). Один из спортсменов установил рекорд, преодолев дистанцию за 11 минут и 55 секунд.

Не обошлось и без фестивалей бейсджампинга — экстремального вида спорта по прыжкам с парашютом с фиксированных объектов. В соревновании принимали участия спортсмены со всего мира. Они прыгали с башни как по одиночке, так и сразу по несколько человек.

В 2004 году экстремалы установили мировой рекорд по групповым прыжкам с парашютом со зданий — тогда вниз летели сразу 30 человек.

Останкинскую башню также используют как площадку для проведения фестиваля «Круг света».

Российские и зарубежные светодизайнеры превращают высотку в арт-объект и проводят музыкально-мультимедийное шоу с использованием видеопроекции, хореографии фонтанов, синергии света, лазеров и огня.

Шоу по традиции завершается запуском фейерверков с телебашни.

Знаменитая высотка не осталась без внимания российских режиссеров. Она часто становилась местом действия в художественных произведениях, начиная от «Ну, погоди!», и заканчивая «Дневным дозором» — там башню разрушили с помощью компьютерных спецэффектов. Сооружение также стало одной из локаций в романе Дмитрия Глуховского «Метро 2033» и компьютерной игре, созданной по его мотивам.

Главный громоотвод Москвы.

В истории Останкинской башни навсегда отложился пожар 27 августа 2000 года, вспыхнувший на высоте 460 метров. Итоги: трое погибших, остановка вещания практически всех каналов и радиостанций и закрытие «Седьмого неба».

Жертвами инцидента стали командир пожарного расчета Владимир Арсюков и лифтер Светлана Лосева, погибшие в результате падения скоростного лифта с высоты около 300 метров, и слесарь Александр Шипилин.

По сообщением директора РТРС Геннадия Скляра, на восстановление башни после пожара потребовалось около 1 млрд рублей.

Если не учитывать сложно предсказуемые техногенные катастрофы, на деле телебашня способна выстоять самые серьезные катаклизмы — ураганы и землетрясения. Более того, ежегодно около 50 раз в знаменитое сооружение попадают молнии. За это москвичи прозвали Останкинскую башню главным громоотводом столицы.

Пробить Останкинскую башню не удастся и посетителям смотровой площадки. Стеклянный пол может выдержать давление около 3-х тонн — прыгать на нем можно хоть целый день.

К слову, слухи о том, что ветер может свободно колыхать высотку, небезосновательны. Однако эти колебания практически невозможно ощутить. Такой шанс есть только у сотрудников телебашни, работающих на самых высоких точках.

Конкуренты российской башни.

Останкинская высотка входит в пятерку самых высоких телебашен мира — в рейтинге она занимает четвертое место.

На пятом месте — «Восточная жемчужина», телебашня, расположенная в Шанхае и построенная в 1994 году. Имея высоту 468 метров, конструкция высотки представляет собой 11 сферических элементов диаметром от 45 до 50 метров. На территории башни есть вращающийся ресторан, танцполы, конференц-зал, а также пентхаус с обзорной площадкой.

Как и Останкинская башня, китайская высотка неоднократно появлялась в сценах кинолент: в «Трансформерах», «Фантастической четверке» и «Годзилле».

На втором и третьем местах рейтинга расположились телевизионные башни «Си-Эн Тауэр» (Канада) и «Гуанчжоу» (Китай). Канадскую высотку открыли в 1976 году — она является самым высоким свободно стоящим сооружением Западного полушария.

По классике, в ней располагается ресторан на 416 мест и обзорная площадка, добраться на которую можно на лифте с прозрачной кабиной. В качестве экстремального развлечения предлагается прогулка по неогороженному карнизу на 356 метров.

Китайскую «Гуанчжоу» открыли в 2010 году: ее конструкция аналогична гиперболоидному строению Шуховской башни.

Среди развлечений — два вращающихся ресторана и аттракцион, на котором можно испытать падение с высоты 485 метров. В ночное время башня подсвечивается миллионами разноцветных светодиодов.

Золото в рейтинге взяла японская телебашня «Небесное дерево Токио» — ее высота составляет 634 метра. Построенная в 2012 году, высотка имеет систему, которая компенсирует до 50% силы подземных толчков. Это обусловлено частыми землетрясениями в Японии.