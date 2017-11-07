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17:45 (мск), источник: Газета.Ру

Прыжки с парашюта и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня

Уже 50 лет Останкинская телебашня обеспечивает трансляцию ведущих российских телеканалов. За годы существования ее посетили более 10 млн россиян. Сооружение становилось площадкой для экстремальных прыжков, спортивных забегов и свадебных церемоний.

«Газета.Ru» рассказывает, почему высотку называют главным громоотводом страны, как глава МИДа Сергей Лавров связан с ее строительством и чем еще за полвека успели на ней позаниматься.

Символ российского телевидения Останкинская телебашня уже 50 лет обеспечивает телетрансляцию по всей стране. Мощность сигнала и технические возможности сооружения башни не имеют равных в мировом сегменте.

Высота бетонной высотки — 540 метров. На данный момент она является четвертой самой высокой телебашней в мире и самым крупным сооружением в Европе. Если бы она была жилым зданием, то в ней насчитывалось бы 180 этажей.

За время функционирования Останкинской башни в ней побывали более 10 млн посетителей. Горожане и гости столицы приходили взглянуть на Москву со смотровой площадки, пообедать в ресторане «Седьмое небо», а также посетить концертный зал «Королевский». Некоторые даже проводили свадебные церемонии с панорамным видом на столицу.

Одним из гостей башни в 1972 году стал лидер кубинской революции Фидель Кастро.

«По этому чудесному инженерно-техническому сооружению можно судить об огромных достижениях советского народа», — так отозвался Кастро о сооружении.

Проект башни был придуман за одну ночь.

Вещание ТВ-передач на постоянной основе стартовало в СССР еще в 1939 году. Сигнал тогда передавался через Шуховскую башню на Шаболовке. Однако количество программ увеличивалось с каждый днем, и телевидение нуждалось в улучшении качества сигнала. После Отечественной войны власти решили соорудить дополнительную телевышку.

Серьезный конкурсный отбор проектов определил победителем архитектора Николая Никитина. В строительстве и проектировании принимали участие 33 организации, 40 спецуправлений монтажа и десятки заводов-изготовителей. Возведение башни велось с 1963 по 1967 год. На тот момент она являлась самым высоким зданием в мире.

Современники писали, что архитектор придумал проект Останкинской башни за одну ночь. В основу сооружения якобы лег образ перевернутой лилии: внушительные «лепестки» у основания и крепкий стебель.

Именно он придает конструкции устойчивость. Прочность башни обеспечило использование преднапряженного железобетона, сжатого стальными тросами. Еще одна необычная идея — небольшой фундамент. Никитин хотел, чтобы башня фактически стояла на земле. Устойчивость в таком случае обеспечивалась за счет многократного превышения массы шлема-основания над массой мачтовой конструкции.

Однако быстро созданный проект не предопределил такую же скорость возведения башни.

Чертежи проверяли около двух лет — необходимо было рассчитать все до миллиметра, — а на поворачивание всех московских антенн в сторону Останкино ушло около двух месяцев.

Известно, что шедевр советской архитектуры планировали открыть к 50-летию Октября, однако к этой дате строительство еще не было завершено. Поэтому власти пошли на компромисс и решили перерезать ленточку новоиспеченной башни 5 ноября 1967 — в канун праздника. Отметим, что предусмотренных проектом смотровой площадки, ресторана и лифтов на тот момент еще не было — их запустили в 1969 году.

Спустя год после открытия башни началось возведение телецентра.

В строительстве котлована для здания принимали участие студенты МГИМО, среди которых был юный Сергей Лавров — нынешний министр иностранных дел.

Так вышло, что университет в 1968 году направил на площадку строительный отряд. На песке, в робе, с лопатой в руках глава МИДа помогал возводить колыбель российского телевидения.

Внутренности высотки.

Все помещения радиотелевизионной передающей станции разместились внутри башни. Через весь ее ствол проходят лифтовые шахты и шахты инженерных коммуникаций, а также металлическая лестница, растянувшаяся с первого до последнего этажа.

Этажи в башне именуют «отметками» — их номер соответствует высоте в метрах. Заканчиваются они там, где «цветок лилии» переходит в железобетонный «стебель».

На кнопках лифта вместо этажей также написаны значения в метрах. Так, чтобы добраться до смотровой площадки со стеклянным полом и увидеть Москву в формате 360 градусов, вам потребуется нажать на кнопку «337». Летом туристы и москвичи могут посетить открытую смотровую площадку, расположенную этажом ниже. Для безопасности ее полностью огородили решетками.

Скорость лифта зависит от двух факторов — скорости ветра и раскачивания башни.

Обычно они поднимаются со скоростью 7 м/с, однако когда ветер дует со скоростью больше 15 м/с, то лифтам приходится переключиться на пониженную скорость — 3,5 м/с. Когда же башню продувает вихрь со скоростью 19−20 м/с, лифтовая система отключатся совсем — при такой погоде подниматься на башню небезопасно.

На высоте 330 метров располагается ресторан «Седьмое небо», который выполнен в актуальном на момент открытия стиле 1960-х.

Он занял площадь трех этажей, которые непрерывно вращаются со скоростью 1−3 метра в час, совершая полный оборот за 40 минут. В высотном ресторане работают три зала с разной ценовой политикой — золотой, серебряный и бронзовый.

С 2000 по 2012 год ресторан был закрыт — в нем проводились работы по повышению пожарной безопасности. Специалисты установили новые системы водяного пожаротушения, обработали металлоконструкции противопожарными составами, сделали наружную обшивку и заменили старые стеклопакеты.

В самой верхней части башни расположилась лаборатория Гидрометцентра для изучения грозовых разрядов в атмосфере.

Помимо использования башни в качестве метеорологической обсерватории, в ней также установлено и оборудование правительственной спецсвязи.

30 человек летели с башни одновременно.

Телевизионную высотку за 50 лет ее существования неоднократно использовали не по назначению. Так, с 1992 по 2001 год в ней проводили забеги по ступенькам — участники должны были преодолеть 1706 ступенек узкой железной лестницы (вертикальное расстояние в 337 метров). Один из спортсменов установил рекорд, преодолев дистанцию за 11 минут и 55 секунд.

Не обошлось и без фестивалей бейсджампинга — экстремального вида спорта по прыжкам с парашютом с фиксированных объектов. В соревновании принимали участия спортсмены со всего мира. Они прыгали с башни как по одиночке, так и сразу по несколько человек.

В 2004 году экстремалы установили мировой рекорд по групповым прыжкам с парашютом со зданий — тогда вниз летели сразу 30 человек.

Останкинскую башню также используют как площадку для проведения фестиваля «Круг света».

Российские и зарубежные светодизайнеры превращают высотку в арт-объект и проводят музыкально-мультимедийное шоу с использованием видеопроекции, хореографии фонтанов, синергии света, лазеров и огня.

Шоу по традиции завершается запуском фейерверков с телебашни.

Знаменитая высотка не осталась без внимания российских режиссеров. Она часто становилась местом действия в художественных произведениях, начиная от «Ну, погоди!», и заканчивая «Дневным дозором» — там башню разрушили с помощью компьютерных спецэффектов. Сооружение также стало одной из локаций в романе Дмитрия Глуховского «Метро 2033» и компьютерной игре, созданной по его мотивам.

Главный громоотвод Москвы.

В истории Останкинской башни навсегда отложился пожар 27 августа 2000 года, вспыхнувший на высоте 460 метров. Итоги: трое погибших, остановка вещания практически всех каналов и радиостанций и закрытие «Седьмого неба».

Жертвами инцидента стали командир пожарного расчета Владимир Арсюков и лифтер Светлана Лосева, погибшие в результате падения скоростного лифта с высоты около 300 метров, и слесарь Александр Шипилин.

По сообщением директора РТРС Геннадия Скляра, на восстановление башни после пожара потребовалось около 1 млрд рублей.

Если не учитывать сложно предсказуемые техногенные катастрофы, на деле телебашня способна выстоять самые серьезные катаклизмы — ураганы и землетрясения. Более того, ежегодно около 50 раз в знаменитое сооружение попадают молнии. За это москвичи прозвали Останкинскую башню главным громоотводом столицы.

Пробить Останкинскую башню не удастся и посетителям смотровой площадки. Стеклянный пол может выдержать давление около 3-х тонн — прыгать на нем можно хоть целый день.

К слову, слухи о том, что ветер может свободно колыхать высотку, небезосновательны. Однако эти колебания практически невозможно ощутить. Такой шанс есть только у сотрудников телебашни, работающих на самых высоких точках.

Конкуренты российской башни.

Останкинская высотка входит в пятерку самых высоких телебашен мира — в рейтинге она занимает четвертое место.

На пятом месте — «Восточная жемчужина», телебашня, расположенная в Шанхае и построенная в 1994 году. Имея высоту 468 метров, конструкция высотки представляет собой 11 сферических элементов диаметром от 45 до 50 метров. На территории башни есть вращающийся ресторан, танцполы, конференц-зал, а также пентхаус с обзорной площадкой.

Как и Останкинская башня, китайская высотка неоднократно появлялась в сценах кинолент: в «Трансформерах», «Фантастической четверке» и «Годзилле».

На втором и третьем местах рейтинга расположились телевизионные башни «Си-Эн Тауэр» (Канада) и «Гуанчжоу» (Китай). Канадскую высотку открыли в 1976 году — она является самым высоким свободно стоящим сооружением Западного полушария.

По классике, в ней располагается ресторан на 416 мест и обзорная площадка, добраться на которую можно на лифте с прозрачной кабиной. В качестве экстремального развлечения предлагается прогулка по неогороженному карнизу на 356 метров.

Китайскую «Гуанчжоу» открыли в 2010 году: ее конструкция аналогична гиперболоидному строению Шуховской башни.

Среди развлечений — два вращающихся ресторана и аттракцион, на котором можно испытать падение с высоты 485 метров. В ночное время башня подсвечивается миллионами разноцветных светодиодов.

Золото в рейтинге взяла японская телебашня «Небесное дерево Токио» — ее высота составляет 634 метра. Построенная в 2012 году, высотка имеет систему, которая компенсирует до 50% силы подземных толчков. Это обусловлено частыми землетрясениями в Японии.

В отличие от Останкинской, в «Небесном дереве Токио» на нижних пяти этажах располагаются многочисленные магазины, офисные помещения, огромный аквариум и планетарий.

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