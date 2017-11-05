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20:38 (мск), источник: ИА REGNUM

Житель Воронежской области выиграл в лотерею более 500 млн рублей

«Джекпот “Русского лото” в размере 506 млн рублей разыгран».

Житель Воронежской области, который выиграл в лотерею более 500 млн рублей, установил рекорд России. Об сообщается на официальном сайте компании-распространителя государственных лотерей «Столото».

«Джекпот “Русского лото” в размере 506 млн рублей разыгран, — говорится в сообщении. — Это самый крупный выигрыш в лотерею за всю историю России».

Отмечается, что победитель, который может оформить выигрыш в лотерейном центре в Москве, приобрел билет в одной из розничных точек продаж Воронежской области.

Джекпот разыграли в воскресенье, 5 ноября, в 1204 тираже «Русского лото».

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