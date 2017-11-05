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20:29 (мск), источник: Водитель Петербурга

Окончание выходных в Петербурге будет теплым

Облачность и небольшой дождь, а также достаточно теплая погода ждут Петербург в понедельник, 6 ноября. Об этом сообщает городское управление МЧС.

По данным ведомства, ночью сила ветра будет достигать 3−8 метров в секунду, днем — до 11 м/сек. Температура воздуха в течение суток будет достигать от плюс 5 до плюс 7 градусов.

В Ленобласти будет чуть холоднее — 2−7 градусов тепла. Также ожидается слабый туман.

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