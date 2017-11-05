Прогноз погоды на 6 ноября

В Бричанах и Сороках ожидается 10 градусов тепла, в Бельцах — 11. В Оргееве воздух прогреется до 12 градусов, а в Кишинёве и Тирасполе — до 13. В Леове столбики термометров поднимутся до 14 градусов, в Кагуле и Комрате — до 15.



7 ноября погода существенно не изменится.