Прогноз погоды на 6 ноября
6 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. В Бричанах и Сороках ожидается 10 градусов тепла, в Бельцах — 11.
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6 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. В Бричанах и Сороках ожидается 10 градусов тепла, в Бельцах — 11.
6 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.
В Бричанах и Сороках ожидается 10 градусов тепла, в Бельцах — 11. В Оргееве воздух прогреется до 12 градусов, а в Кишинёве и Тирасполе — до 13. В Леове столбики термометров поднимутся до 14 градусов, в Кагуле и Комрате — до 15.
7 ноября погода существенно не изменится.