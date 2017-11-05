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20:17 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 6 ноября

6 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. В Бричанах и Сороках ожидается 10 градусов тепла, в Бельцах — 11.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 100% 765 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Publika.md

6 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

В Бричанах и Сороках ожидается 10 градусов тепла, в Бельцах — 11. В Оргееве воздух прогреется до 12 градусов, а в Кишинёве и Тирасполе — до 13. В Леове столбики термометров поднимутся до 14 градусов, в Кагуле и Комрате — до 15.

7 ноября погода существенно не изменится.

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