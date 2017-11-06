5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется предоставить ученым больше права на ошибку. Об этом сегодня в эфире телеканала ОНТ сообщил председатель ГКНТ Александр Шумилин, сообщает БЕЛТА.

Александр Шумилин рассказал, что в ГКНТ готовит изменения в постановление Совмина № 961, согласно которому ученые получат больше права на ошибку. Как уточнил председатель комитета, оно будет предоставляться «не всем подряд».