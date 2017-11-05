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21:13 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров объявил, кто получит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ученица третьего класса села Бено-Юрт Надтеречного района в Чечне стала победительницей конкурса, где нужно было написать стихотворение про президента РФ Владимира Путина.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что он пообещал подарить iPhone X за лучшее стихотворение о президенте РФ Владимире Путине в День народного единства. Продажи флагманского смартфона в России стартовали в пятницу. Официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,9 тысячи рублей.

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Он отметил, что «Хеда расстроилась, когда ей сообщили, что получит IPhone X. Девочка сказала, что она не ради IPhone участвовала в конкурсе, а чтобы выразить любовь и уважение к своему президенту Владимиру Путину». Девочка пишет стихи, знает четыре языка.

«И вот решение принято! Победительницей признана ученица 3 класса СОШ № 7 села Бено-Юрт Надтеречного района Хеда Ибахиева», — написал он в Instagram.

По словам Кадырова, за сутки поступило более трёх тысяч стихотворений. Он уточнил, что участниками конкурса стали дети и пожилые люди, молодёжь, известные представители всех слоёв населения.

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