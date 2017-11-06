Белгидромет обещает давать более точные прогнозы погоды

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Белгидромет обещает улучшить точность прогнозов погоды при помощи дополнительного доплеровского локатора, заявила в эфире телеканала СТВ первый замглавы учреждения Мария Герменчук.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в сентябре раскритиковал качество метеопрогнозов Бегидромета. Сегодня учреждение уже знает, как будет повышать точность своей работы.

«Я думаю, что удастся повысить уровень оправданности прогнозов с использованием доплеровских локаторов. Сейчас мы имеем в стране два таких локатора, в ближайшее время планируется закупка и установка такого локатора в Витебске. Рассчитываем, что такая система существенно улучшит точность прогнозов», — сказала Герменчук.

Сейчас Белгидромет проводит эксперимент: делает прогнозы для каждого районного центра, а в перспективе подобное возможно и для каждого района столицы, хотя для этого и требуется модель с небольшим шагом прогнозирования.

«Есть такие возможности, мы пока к этому идем», — отметила представитель учреждения.