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00:24 (мск), источник: Sputnik.by

Белгидромет обещает давать более точные прогнозы погоды

С критикой на качество прогнозов погоды не так давно выступил даже президент Беларуси.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Белгидромет обещает улучшить точность прогнозов погоды при помощи дополнительного доплеровского локатора, заявила в эфире телеканала СТВ первый замглавы учреждения Мария Герменчук.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в сентябре раскритиковал качество метеопрогнозов Бегидромета. Сегодня учреждение уже знает, как будет повышать точность своей работы.

«Я думаю, что удастся повысить уровень оправданности прогнозов с использованием доплеровских локаторов. Сейчас мы имеем в стране два таких локатора, в ближайшее время планируется закупка и установка такого локатора в Витебске. Рассчитываем, что такая система существенно улучшит точность прогнозов», — сказала Герменчук.

Сейчас Белгидромет проводит эксперимент: делает прогнозы для каждого районного центра, а в перспективе подобное возможно и для каждого района столицы, хотя для этого и требуется модель с небольшим шагом прогнозирования.

«Есть такие возможности, мы пока к этому идем», — отметила представитель учреждения.

От долгосрочного прогноза на зиму Герменчук отказалась — точными их сделать невозможно. Хотя к началу декабря синоптики и смогут сделать приблизительный прогноз на последний месяц года. «Это предел научной мысли на сегодняшний день. Дальше идут фантазии», — заключила представитель Бегидромета.

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