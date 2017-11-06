Большие выходные: ГПК предупреждает об очередях на выездах из Беларуси

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Протяженные очереди транспортных средств на выезд из Беларуси образовались на литовском и польском направлениях, сообщили в воскресенье в Государственном пограничном комитете республики.

В ГПК отметили, что предпринимаются все необходимые меры для нормализации ситуации, однако «серьезное влияние на складывающуюся обстановку оказывает неритмичная работа сопредельных пунктов пропуска».

Пассажиропоток на каналах оформления легковых транспортных средств возрос из-за больших выходных и праздников. Одновременно на образование очередей влияет и возрастание грузового транспортного потока.

По данным на 22:00, в литовском направлении скопилось более 500 легковушек. Больше всего — в пункте пропуска «Котловка» (180), в «Каменном Логе» — 100.

Выезда из Беларуси в Польшу ждут более 300 автомобилей.

Что касается грузового транспорта, около 700 фур ждут выезда из РБ в Литву. Более 180 грузовиков ожидают выезда в Польшу, и 240 фур — в Латвию.