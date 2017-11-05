Китай вывел на орбиту первые спутники своей навигационной системы

Выведенные на орбиту спутники стали первыми в проекте создания китайской навигационной системы «Бэйдоу». В настоящее время глобальные системы навигации есть только у США (GPS) и России (ГЛОНАСС).

Разработка системы «Бэйдоу» началась в 1994 году. Планируется, что она полностью заработает в 2020 году, когда на орбите будут функционировать 30 спутников.