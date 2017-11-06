В Беларуси может появиться аналог портала Coursera

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Мультимедийные образовательные онлайн-курсы хотят создать белорусские исследователи и активисты, сбор средств на проект объявлен на платформе «Талака».

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Белорусское образование идет по пути информатизации, однако лекции в формате видео и полноценные онлайн-курсы сегодня в республике — скорее исключение из правила.

Команда негосударственного образовательного проекта «Летучий университет», в котором преподают видные белорусские исследователи, хочет запустить собственную платформу с онлайн-курсами. Для этого они объявили краудфандинговую кампанию — всего на реализацию проекта необходимо 1600 рублей, то есть чуть более 800 долларов США.

В рамках проекта белорусы смогут онлайн изучить получить дополнительные знания о современной культуре, фотографии, открытых данных и публичной политике.

Подобные проекты уже популярны во всем мире — они не предоставляют общепризнанных дипломов об образовании, однако помогают получать новые знания людям разных возрастов и профессий. Наиболее известная мировая платформа онлайн-курсов — Coursera, которая позволяет слушать лекции и выполнять задания ученых ведущих университетов мира.