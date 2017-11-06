В Беларуси может появиться аналог портала Coursera
Команда образовательного проекта «Летучий университет» собирает деньги на создание
Команда образовательного проекта «Летучий университет» собирает деньги на создание
МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Мультимедийные образовательные
Белорусское образование идет по пути информатизации, однако лекции в формате видео и полноценные
Команда негосударственного образовательного проекта «Летучий университет», в котором преподают видные белорусские исследователи, хочет запустить собственную платформу с
В рамках проекта белорусы смогут онлайн изучить получить дополнительные знания о современной культуре, фотографии, открытых данных и публичной политике.
Подобные проекты уже популярны во всем мире — они не предоставляют общепризнанных дипломов об образовании, однако помогают получать новые знания людям разных возрастов и профессий. Наиболее известная мировая платформа
Аналогичные платформы развиваются и в России. Среди проектов для любителей саморазвития — проекты «Постнаука» и «Арзамас».