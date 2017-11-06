Разработки НАН в 3D-печати органов помогли врачам провести сложную операцию на суставе

Источник: БЕЛТА

Об этом сегодня в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» сообщил первый заместитель председателя Президиума НАН Сергей Чижик, сообщает БЕЛТА.

Сергей Чижик рассказал, что в НАН обратились медики, которым предстояло провести подростку сложную операцию по корректировке сустава. «Представить, как устроен сустав, как проводить операцию невозможно было даже с помощью компьютерного снимка. Мы помогли нашим ортопедам», — отметил он.

Белорусские ученые активно продвигаются на пути к изготовлению искусственных органов. Уже презентованы напечатанные на 3D-принтере макеты сердца, суставов. Интерес к таким разработкам очень большой.