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11:13 (мск), источник: БЕЛТА

Разработки НАН в 3D-печати органов помогли врачам провести сложную операцию на суставе

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Разработки НАН в 3D-печати органов помогли ортопедам провести сложную операцию на суставе.

Источник: БЕЛТА

Об этом сегодня в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» сообщил первый заместитель председателя Президиума НАН Сергей Чижик, сообщает БЕЛТА.

Сергей Чижик рассказал, что в НАН обратились медики, которым предстояло провести подростку сложную операцию по корректировке сустава. «Представить, как устроен сустав, как проводить операцию невозможно было даже с помощью компьютерного снимка. Мы помогли нашим ортопедам», — отметил он.

Белорусские ученые активно продвигаются на пути к изготовлению искусственных органов. Уже презентованы напечатанные на 3D-принтере макеты сердца, суставов. Интерес к таким разработкам очень большой.

«Думаю, следующий этап — это печать биологическими чернилами, содержащими клетки пациента», — продолжил Сергей Чижик. Напечатанные таким образом органы могут быть пересажены. Очень перспективным первому зампреду Президиума НАН видится изготовление заплаток на сустав. Операция по его замене искусственным достаточно тяжелая. Эта проблема может быть решена созданием заплатки, напечатанной на принтере, считает ученый.

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