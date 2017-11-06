63-летняя пенсионерка победила в конкурсе «Бабушка года 2017» в Перми

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Финал открытого шоу-конкурса красоты, таланта и доброты «Бабушка года 2017» прошёл на площадке ДК «Искра» в воскресенье, 5 ноября.

В конкурсе приняли участие шесть бабушек из Перми и одна из Добрянки в возрасте от 54 до 64 лет. Участницы готовились к конкурсу целый месяц. Они посещали репетиции, мастер-классы, готовили домашнее задание. Всего на участие в конкурсе было подано 14 заявок. Организаторы дали возможность участвовать всем желающим.

«Например, хотела участвовать бабушка из посёлка Звёздный. Ей около 90 лет, но, к сожалению никто, не мог её возить на репетиции, а некоторые участницы не смогли придти по состоянию здоровья», — рассказал руководитель проекта и режиссёр Максим Буторин.

Зрители увидели участниц во время первого этапа «Fitness леди».

Источник: Аргументы и факты

Харизматичные бабушки вышли на сцену и выполнили физические упражнения, благодаря которым они остаются в хорошей спортивной форме. В конкурсе-визитке «А было это так» прозвучали рассказы о жизни, детях, внуках и правнуках главных действующих лиц вечера. Экспериментальная рубрика «Споём вместе с жюри» заставила весь зрительный зал петь вместе с жюри известные песни, текст которых транслировался на экранах.

Источник: Аргументы и факты

Конкурс талантов «Будем жечь» показал спортивных, хозяйственных и деловых дам. А во время дефиле «Бабушкой быть стильно» участницы предстали перед гостями вечера в современных и стильных нарядах.

По итогам конкурса второй и первой вице-бабушками стали 56-летняя Эльвира Пономарева и 57-летняя Лилия Казанцева, соответственно. А титул «Бабушка года 2017» достался 63-летней Людмиле Толпышевой.