63-летняя пенсионерка победила в конкурсе «Бабушка года 2017» в Перми
За победу в конкурсе боролись семь бабушек в возрасте от 54 до 64 лет.
За победу в конкурсе боролись семь бабушек в возрасте от 54 до 64 лет.
Финал открытого
В конкурсе приняли участие шесть бабушек из Перми и одна из Добрянки в возрасте от 54 до 64 лет. Участницы готовились к конкурсу целый месяц. Они посещали репетиции,
«Например, хотела участвовать бабушка из посёлка Звёздный. Ей около 90 лет, но, к сожалению никто, не мог её возить на репетиции, а некоторые участницы не смогли придти по состоянию здоровья», — рассказал руководитель проекта и режиссёр Максим Буторин.
Зрители увидели участниц во время первого этапа «Fitness леди».
Харизматичные бабушки вышли на сцену и выполнили физические упражнения, благодаря которым они остаются в хорошей спортивной форме. В
Конкурс талантов «Будем жечь» показал спортивных, хозяйственных и деловых дам. А во время дефиле «Бабушкой быть стильно» участницы предстали перед гостями вечера в современных и стильных нарядах.
По итогам конкурса второй и первой
Напомним, конкурс проводится уже второй год, в прошлом году победительницей стала 87-летняя Флавия Попова.