Пума vs скунс — схватка двух животных попала на видео
Необычную схватку запечатлел житель Канады Грег Шуба. В поле его зрения попал гордо шествующий по дороге скунс. В
Необычную схватку запечатлел житель Канады Грег Шуба. В поле его зрения попал гордо шествующий по дороге скунс. В
Скунс начал гоняться за пумой, которая почти сразу отбежала в заросли. Полосатый зверек помчался за ней и заставил хищника спасаться бегством.
Как известно, скунсы выделяют очень пахучую жидкость, которая редкому животному приходится по душе, а уж кошкам, пусть и большим, с их тонким нюхом и подавно не нравится.