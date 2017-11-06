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11:15 (мск), источник: БЕЛТА

Пума vs скунс — схватка двух животных попала на видео

Необычную схватку запечатлел житель Канады Грег Шуба. В поле его зрения попал гордо шествующий по дороге скунс. В какой-то момент на него из зарослей бросается пума. Однако заканчивается противостояние вовсе не так, как того хотел хищник.

Скунс начал гоняться за пумой, которая почти сразу отбежала в заросли. Полосатый зверек помчался за ней и заставил хищника спасаться бегством.

Как известно, скунсы выделяют очень пахучую жидкость, которая редкому животному приходится по душе, а уж кошкам, пусть и большим, с их тонким нюхом и подавно не нравится.

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