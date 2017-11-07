Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
СМИ: в США зарегистрирован самолет самого богатого россиянина
Адвокат Багдасарян пообещал пойти к Путину из-за подопечной
РФ отреагировала на заливку цементом Вечного огня в Киеве
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в православие
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Российская ведущая поставила политолога в тупик в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
16:18 (мск), источник: Коммерсантъ-Огонек

Между городом и кочевьем

Фотограф Станислава Новгородцева побывала в гостях у ненецких оленеводов.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Оленеводы выходного дня — новая профессия, которую «Огонек» обнаружил в тундре.

Хасово Лаптандер живет в поселке под Салехардом и работает пожарным под своим вторым именем — Юра. У него есть квартира, машина, жена из городских ненцев и аккаунты в социальных сетях. Но почти каждый месяц Хасово берет отпуск (регулярный или несколько дней за свой счет) и отправляется помогать родителям с хозяйством. Дело для России вроде бы обычное, только вот у родителей Хасово не дача, где надо копать огород, а оленье стадо.

У животных есть разные отметки — клейма, ошейники, фигурная обрезка ушей. Но ненцы знают каждого оленя «в лицо» | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Старшие Лаптандеры — работники оленеводческого колхоза. У отца в трудовой книжке написано «пастух», у матери — «работница чума». А в паспортах в графе «регистрация» значится просто «тундра». Под их началом порядка 4 тысяч голов. Точных цифр тут избегают. Ненцы говорят так: «Олень счета не любит».

У Лаптандеров шесть сыновей, из которых Хасово старший, и одна дочка. Все, кроме самых маленьких, работают и учатся в поселках. Но отпуска и каникулы проводят в тундре и помогают родителям во время авральных работ. А это, в частности, кочевье, или по-местному «каслание».

В семье Лапландеров к традиционному быту привыкают с детства. Старшие Лапландеры — работники оленеводческого колхоза. У отца в трудовой книжке написано «пастух», у матери — «работница чума» | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ненцы стоят на одном месте от двух недель до трех месяцев. Зимой подольше, летом поменьше. А после этого оленям и людям пора перебираться на новое пастбище. Когда снимались эти кадры, в ямальской тундре недолгое лето шло к закату. Сейчас все засыпано снегом, но работа почти не изменилась. Олень — основа традиционного жизненного уклада, который не меняют никакие современные технологии.

Несмотря на наличие снегоходов и прочей техники, кочуют оленеводы на нартах. Летом тоже — выехать стараются по ночной росе, чтобы полозья лучше скользили по траве. За сутки делают до 10 километров и через 1−3 дня становятся на новое место.

Олени снова в упряжке | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Все маршруты кочевий сейчас разрабатывает колхозное начальство. И ненцев это не всегда устраивает. Так, по старинной традиции, если на какой-то стоянке умирал человек, это место старались несколько лет обходить стороной. А с утвержденным маршрутом приходится снова и снова становиться лагерем у свежих могил родственников.

Но особого выбора нет: оленьи пастбища неуклонно сокращаются. Нефтегазовые месторождения и дороги отгрызают у кочевников все новые куски тундры. Впрочем, и оленеводов становится все меньше. Когда старики уходят на покой, их дети зачастую не хотят расставаться с городским комфортом.

Яляни со своей авкой — этим словом ненцы называют домашних оленей. Их держат в чуме, как питомцев и никогда не убивают на мясо | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Но к Лаптандерам это не относится. В большой семье найдется кому принять эстафету. А значит, традиционная жизнь в тундре продлится еще, по крайней мере, на одно поколение.

Фото: Станислава Новгородцева

Текст: Никита Аронов

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Третий срок — плохая идея
Вдове отравленного банкира нашлось оправдание
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Армен Джигарханян подал иск о разводе
«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану миллиард долларов
Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь