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09:49 (мск), источник: Восток Медиа

Полиция Хабаровского края просит поддержать своего сотрудника

У участкового есть все шансы «выстрелить» на федеральном уровне.

Управление МВД по Хабаровскому краю обратилось к землякам с просьбой поддержать участкового уполномоченного полиции по ходу голосования в Интернете. Владимир Наумцев представляет регион в федеральном конкурсе «Лучший участковый», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Владимир Наумцев живёт своей работой, болеет за жителей своего участка всей душой. Не зря жители региона выбирают его лучшим не первый год в конкурсе краевого уровня, говорится в сообщении управления МВД. С биографией полицейского можно ознакомиться на сайте ведомства.

В прошлом году, напоминает РИА «Восток-Медиа», лучшим участковым уполномоченным Хабаровского края стал сотрудник отдела МВД по Вяземскому району капитан полиции Вадим Макаров. Соответствующий конкурс проводило региональное правительство.

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