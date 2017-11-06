Полиция Хабаровского края просит поддержать своего сотрудника
У участкового есть все шансы «выстрелить» на федеральном уровне.
У участкового есть все шансы «выстрелить» на федеральном уровне.
Управление МВД по Хабаровскому краю обратилось к землякам с просьбой поддержать участкового уполномоченного полиции по ходу голосования в Интернете. Владимир Наумцев представляет регион в федеральном конкурсе «Лучший участковый», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Владимир Наумцев живёт своей работой, болеет за жителей своего участка всей душой. Не зря жители региона выбирают его лучшим не первый год в конкурсе краевого уровня, говорится в сообщении управления МВД. С биографией полицейского можно ознакомиться на сайте ведомства.
В прошлом году, напоминает РИА «Восток-Медиа», лучшим участковым уполномоченным Хабаровского края стал сотрудник отдела МВД по Вяземскому району капитан полиции Вадим Макаров. Соответствующий конкурс проводило региональное правительство.