Полиция Хабаровского края просит поддержать своего сотрудника

Управление МВД по Хабаровскому краю обратилось к землякам с просьбой поддержать участкового уполномоченного полиции по ходу голосования в Интернете. Владимир Наумцев представляет регион в федеральном конкурсе «Лучший участковый», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Владимир Наумцев живёт своей работой, болеет за жителей своего участка всей душой. Не зря жители региона выбирают его лучшим не первый год в конкурсе краевого уровня, говорится в сообщении управления МВД. С биографией полицейского можно ознакомиться на сайте ведомства.