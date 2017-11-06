Будни без телевизора и радио ожидают комсомольчан после выходных

В Комсомольске-на-Амуре с завтрашнего дня будут производиться отключения передающих технических средств с перерывом вещания в программах, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации города.

В связи с необходимостью проведения работ на АМС РТПС г. Комсомольска-на-Амуре (Северное шоссе, 171) в период с 7 по 17 ноября за исключением выходных дней, в зависимости от погодных условий, с 02:00 до 10:00 московского времени (9.00−17.00 хбр) будут производиться отключения передающих технических средств с перерывом вещания в программах: