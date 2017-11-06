Будни без телевизора и радио ожидают комсомольчан после выходных
Перерыв в вещании продлится десять дней.
Перерыв в вещании продлится десять дней.
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В связи с необходимостью проведения работ на АМС РТПС г.
1."Первый канал, О-2,
1."Поссия 1, Д-2 +ГТРК «Дальневосточная», 9 твк;.
3. «НТВ-7», 12 твк;.
4. «Первый мультиплекс», 26 твк;.
5. «Второй мультиплекс», 33 твк;.
6. «Радио России, Д-2» +ГТРК «Дальневосточная», 105,2 МГц;.
7. «Маяк». 89,4 МГц;.
8. «Радио Звезда», 103,0 МГц;.
9. «Восток России», 88,9 МГц.
Общая продолжительность отключений — не более 8 часов по каждому техническому средству.