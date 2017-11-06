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09:52 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Будни без телевизора и радио ожидают комсомольчан после выходных

Перерыв в вещании продлится десять дней.

В Комсомольске-на-Амуре с завтрашнего дня будут производиться отключения передающих технических средств с перерывом вещания в программах, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации города.

В связи с необходимостью проведения работ на АМС РТПС г. Комсомольска-на-Амуре (Северное шоссе, 171) в период с 7 по 17 ноября за исключением выходных дней, в зависимости от погодных условий, с 02:00 до 10:00 московского времени (9.00−17.00 хбр) будут производиться отключения передающих технических средств с перерывом вещания в программах:

1."Первый канал, О-2,

1."Поссия 1, Д-2 +ГТРК «Дальневосточная», 9 твк;.

3. «НТВ-7», 12 твк;.

4. «Первый мультиплекс», 26 твк;.

5. «Второй мультиплекс», 33 твк;.

6. «Радио России, Д-2» +ГТРК «Дальневосточная», 105,2 МГц;.

7. «Маяк». 89,4 МГц;.

8. «Радио Звезда», 103,0 МГц;.

9. «Восток России», 88,9 МГц.

Общая продолжительность отключений — не более 8 часов по каждому техническому средству.

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