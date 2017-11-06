Первых военных водителей выпустил центр подготовки в Хабаровском крае
Обучение прошли 40 человек.
Обучение прошли 40 человек.
В Хабаровском крае завершилось обучение 40 военных водителей. Занятия проводились в окружном учебном центре подготовки младших специалистов ВВО, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Военнослужащие обучались на автодроме по трем программам подготовки. Они могли получить категории C, СЕ и D. На занятиях использовались автомобили «Урал», автобусы ПАЗ и прицепы.
«Военнослужащие помимо общей программы обучения отрабатывают и специфические вводные, направленные на повышение профессионального мастерства при движении по труднопроходимой местности», — говорится в сообщении
Напомним, в этом году в Хабаровском крае возобновили подготовку военных водителей. До этого курсы не вели в течение десяти лет.