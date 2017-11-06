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10:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцы собираются на митинг против «чёрного неба»

Жители не довольны экологической ситуацией в городе.

Красноярские активисты организуют митинг «За чистое небо». В соцсетях появилась группа мероприятия с тремя стами участниками.

Общественники планируют устроить митинг 8 декабря. Точное время и место его проведения будут известны позже. Основное требование организаторов — изменить экологическую ситуацию в городе.

«Прошло чуть более полугода с весеннего митинга. Какие- то позитивные перемены в первые месяцы мы видели. Но в последние недели опять город превращается в газовую камеру, в которой нормально дышать невозможно», — пишут жители.

Напомним, борцы за «чистое небо» в марте 2017 года устраивали большой митинг, на который пришли полторы тысячи красноярцев. Тогда была принята резолюция, где основными требованиями для улучшения экологической обстановки стали переход теплоэнергетики на газ, усиление контроля и наказания за загрязнение атмосфера, сокращение квот на выбросы, и другое.

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