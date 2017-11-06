Омичей ждет потепление с осадками
В начале недели в Омске потеплеет до + 1 градуса. В понедельник, 6 ноября в городе ожидается облачная погода без осадков. Утром столбик термометра опустится до отметки — 6 градусов.
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В начале недели в Омске потеплеет до + 1 градуса. В понедельник, 6 ноября в городе ожидается облачная погода без осадков. Утром столбик термометра опустится до отметки — 6 градусов.
Во вторник, 7 ноября ожидается потепление с небольшим снегом. Осадки выпадут в утренние часы. К 15:00 воздух прогреется до 0 градусов.
В среду, 8 ноября температура будет колебаться в районе + 1 — -1 градуса. Вечером омичей ждет снег и облачная погода. В конце недели прогнозируется понижение температуры.