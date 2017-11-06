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06:53 (мск), источник: РИА Новости

«Слишком хорошо кушал»: в США спасли толстого енота из решетки канализации

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Чикаго спасатели вытащили толстого енота из решетки канализации в пригороде Чикаго, пишет New York Post.

Как сообщается, енот совершил неудачную попытку вылазки из канализации и застрял. На помощь животному пришли рабочие и полицейские, которые пошутили, сказав, что зверю нужно сесть на диету.

«Похоже, что этот малый слишком хорошо кушал и застрял в решетке», — передает газета слова правоохранителей.

Издание также отмечает, что полицейские не смогли сами справиться со спасением енота, поскольку он был слишком толстый. Правоохранители вызвали рабочих, которые и освободили зверька от «заточения».

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