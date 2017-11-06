«Слишком хорошо кушал»: в США спасли толстого енота из решетки канализации

Как сообщается, енот совершил неудачную попытку вылазки из канализации и застрял. На помощь животному пришли рабочие и полицейские, которые пошутили, сказав, что зверю нужно сесть на диету.

«Похоже, что этот малый слишком хорошо кушал и застрял в решетке», — передает газета слова правоохранителей.