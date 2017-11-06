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10:31 (мск), источник: VLADNEWS

Главный силач Приморья снова пойдёт на рекорд

Мероприятияе состоится 8 ноября в 12.00.

Источник: VLADNEWS

Приморский силач, «человек-гора» Иван Савкин попробует отбуксировать сухогруз «Аврора» массой более 5 тысяч тонн. Мероприятие пройдёт в районе порта «Диомид» (мыс Голдобин) в среду, 8 ноября, в 12.00, сообщает РИА VladNews.

До этого, в июне текущего года Ивану удалось сдвинуть транспортный рефрижератор массой 4207тонн. Тогда своё достижение он посвятил президенту России Владимиру Путину. На этот раз судно тяжелее более чем на тысячу тонн, а сам Иван ещё не до конца восстановился от перенесённой в начале сентября операции.

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