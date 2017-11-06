Росгвардия не нашла подозрительных предметов во время эвакуации ТЦ в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня, в течение дня на телефоны специальных служб полиции и МЧС города Новосибирска поступило около десяти сообщений с угрозами о минировании крупных торговых центров и галерей. По каждому сообщению проводилась тщательная проверка указанных комплексов и зданий с эвакуацией граждан», — заявили в Нацгвардии.

Все торговые центры продолжили работу в обычном режиме, а правоохранительные органы занимаются поиском «телефонных террористов».

Напомним, накануне вечером в Новосибирске прошла массовая эвакуация посетителей из торговых центров города. «Вести» вели онлайн-трансляцию. Подробности по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске несколько раз происходили массовые «минирования» объектов. В первый раз — 12 сентября, тогда неизвестные сообщали о бомбе на Автовокзале, в ночных клубах «Альпен Грот», «Антигламур» и гостиницах «Центральная» и «Аврора». Всего правоохранительные органы узнали о шести адресах.