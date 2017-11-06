Росгвардия не нашла подозрительных предметов во время эвакуации ТЦ в Новосибирске
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности звонивших, заявили в
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности звонивших, заявили в
Росгвардия не нашла подозрительных предметов во время эвакуации ТЦ в Новосибирске, об этом сообщает
«Сегодня, в течение дня на телефоны специальных служб полиции и МЧС города Новосибирска поступило около десяти сообщений с угрозами о минировании крупных торговых центров и галерей. По каждому сообщению проводилась тщательная проверка указанных комплексов и зданий с эвакуацией граждан», — заявили в Нацгвардии.
Все торговые центры продолжили работу в обычном режиме, а правоохранительные органы занимаются поиском «телефонных террористов».
Напомним, накануне вечером в Новосибирске прошла массовая эвакуация посетителей из торговых центров города. «Вести» вели
Ранее сообщалось, что в Новосибирске несколько раз происходили массовые «минирования» объектов. В первый раз — 12 сентября, тогда неизвестные сообщали о бомбе на Автовокзале, в ночных клубах «Альпен Грот», «Антигламур» и гостиницах «Центральная» и «Аврора». Всего правоохранительные органы узнали о шести адресах.
Сообщения о массовом минировании зданий в Новосибирске поступали 28 сентября. В тот день были эвакуированы посетители и персонал десятков объектов в городе. Точное количество, по данным Росгвардии, превысило 40. Утром 26 октября прошла учебная эвакуация торгового центра «Сан Сити». Позже прошла эвакуация посетителей аэропорта «Толмачево» и Автовокзала.