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09:08 (мск), источник: Sputnik.by

Старый замок в Гродно ждет реставрация в стиле Гуччи

Строительный проект реставрации Старого замка в Гродно утвержден Министерством культуры, меняться он не будет, но на его реализацию пока выделено семь процентов от нужной суммы.

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 6 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Старый замок в Гродно уже почти месяц готовят к реставрации, которую ждали почти 25 лет. О сроках окончания работ говорить никто не берется. Тем не менее, уже сейчас можно сказать точно: старый дворик бывшей резиденции короля Батория с его видами на Неман горожане не увидят никогда. А сам замок постепенно станет превращаться в копию дворца конца XVI века, предложенную Бачковым.

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Пешеходный мост — для туристов, каменный — для строителей

Сейчас во дворике Старого замка появился зеленый забор и вагончик, по старинному мосту ходят рабочие и ездит строительная техника.

«Во время реставрации нужно строить новые здания, которые нужны для функционирования будущего музейного комплекса. В этом месте есть культурные слои, где не проводились раскопки», — поясняет директор Гродненского историко-археологического музея Юрий Китурко.

В подготовительный период включено строительство временного пешеходного моста рядом с каменным.

«По нынешнему мосту будет ходить строительная техника, а по временному мосту — туристы», — уточняет директор.

По его словам, на время реставрации историко-археологический музей, который размещается в здании замка, закрывать не станут. Строительные работы будут вестись рядом — во дворе комплекса. Как пояснил Китурко, все работы по реставрации замка разделили на три этапа. Замком планируют заниматься во вторую очередь, а территорией двора, где сейчас размещается Нижняя церковь XII века — в третью.

Проект утвержден и прошел экспертизу

Работы, которые вскоре начнутся на территории замка, называют «Реставрация и приспособление под историко-археологический музей комплекса Старого замка в Гродно». В его основе лежит проект Владимира Бачкова, который был предложен еще в начале 90-х годов прошлого века.

Проект первой части был заказан в Проектном институте «Гродногражданпроект» в 2007 году, затем финансирование прервалось и возобновилось только в 2014 году. В 2017 организация закончила проект, в конце августа согласовали его в Министерстве культуры, внесли поправки, прошли государственную экспертизу. К разработке строительного проекта второй очереди комплекса (замка) не приступали.

Замок как у Гуччи

По задумке разработчиков, замок и прилегающие к нему постройки должны выглядеть так же, как и в конце XVI века, когда они были построены по заказу Стефана Батория итальянским архитектором Санти Гуччи.

Юрий Китурко показывает макет замка и поясняет, что первая очередь включает восстановление галереи от дворца к входной браме, восстановление самой брамы, строительство стены над Неманом до Средней башни, мерной избы, самой Средней башни и примыкающей к ней каменицы.

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