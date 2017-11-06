Старый замок в Гродно ждет реставрация в стиле Гуччи
Строительный проект реставрации Старого замка в Гродно утвержден Министерством культуры, меняться он не будет, но на его реализацию пока выделено семь процентов от нужной суммы.
Строительный проект реставрации Старого замка в Гродно утвержден Министерством культуры, меняться он не будет, но на его реализацию пока выделено семь процентов от нужной суммы.
ГРОДНО, 6 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Старый замок в Гродно уже почти месяц готовят к реставрации, которую ждали почти 25 лет. О сроках окончания работ говорить никто не берется. Тем не менее, уже сейчас можно сказать точно: старый дворик бывшей резиденции короля Батория с его видами на Неман горожане не увидят никогда. А сам замок постепенно станет превращаться в копию дворца конца XVI века, предложенную Бачковым.
Пешеходный мост — для туристов, каменный — для строителей
Сейчас во дворике Старого замка появился зеленый забор и вагончик, по старинному мосту ходят рабочие и ездит строительная техника.
«Во время реставрации нужно строить новые здания, которые нужны для функционирования будущего музейного комплекса. В этом месте есть культурные слои, где не проводились раскопки», — поясняет директор Гродненского
В подготовительный период включено строительство временного пешеходного моста рядом с каменным.
«По нынешнему мосту будет ходить строительная техника, а по временному мосту — туристы», — уточняет директор.
По его словам, на время реставрации
Проект утвержден и прошел экспертизу
Работы, которые вскоре начнутся на территории замка, называют «Реставрация и приспособление под
Проект первой части был заказан в Проектном институте «Гродногражданпроект» в 2007 году, затем финансирование прервалось и возобновилось только в 2014 году. В 2017 организация закончила проект, в конце августа согласовали его в Министерстве культуры, внесли поправки, прошли государственную экспертизу. К разработке строительного проекта второй очереди комплекса (замка) не приступали.
Замок как у Гуччи
По задумке разработчиков, замок и прилегающие к нему постройки должны выглядеть так же, как и в конце XVI века, когда они были построены по заказу Стефана Батория итальянским архитектором Санти Гуччи.
Юрий Китурко показывает макет замка и поясняет, что первая очередь включает восстановление галереи от дворца к входной браме, восстановление самой брамы, строительство стены над Неманом до Средней башни, мерной избы, самой Средней башни и примыкающей к ней каменицы.