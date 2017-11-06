Старый замок в Гродно ждет реставрация в стиле Гуччи

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 6 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Старый замок в Гродно уже почти месяц готовят к реставрации, которую ждали почти 25 лет. О сроках окончания работ говорить никто не берется. Тем не менее, уже сейчас можно сказать точно: старый дворик бывшей резиденции короля Батория с его видами на Неман горожане не увидят никогда. А сам замок постепенно станет превращаться в копию дворца конца XVI века, предложенную Бачковым.

Пешеходный мост — для туристов, каменный — для строителей

Сейчас во дворике Старого замка появился зеленый забор и вагончик, по старинному мосту ходят рабочие и ездит строительная техника.

«Во время реставрации нужно строить новые здания, которые нужны для функционирования будущего музейного комплекса. В этом месте есть культурные слои, где не проводились раскопки», — поясняет директор Гродненского историко-археологического музея Юрий Китурко.

В подготовительный период включено строительство временного пешеходного моста рядом с каменным.

«По нынешнему мосту будет ходить строительная техника, а по временному мосту — туристы», — уточняет директор.

По его словам, на время реставрации историко-археологический музей, который размещается в здании замка, закрывать не станут. Строительные работы будут вестись рядом — во дворе комплекса. Как пояснил Китурко, все работы по реставрации замка разделили на три этапа. Замком планируют заниматься во вторую очередь, а территорией двора, где сейчас размещается Нижняя церковь XII века — в третью.

Проект утвержден и прошел экспертизу

Работы, которые вскоре начнутся на территории замка, называют «Реставрация и приспособление под историко-археологический музей комплекса Старого замка в Гродно». В его основе лежит проект Владимира Бачкова, который был предложен еще в начале 90-х годов прошлого века.

Проект первой части был заказан в Проектном институте «Гродногражданпроект» в 2007 году, затем финансирование прервалось и возобновилось только в 2014 году. В 2017 организация закончила проект, в конце августа согласовали его в Министерстве культуры, внесли поправки, прошли государственную экспертизу. К разработке строительного проекта второй очереди комплекса (замка) не приступали.

Замок как у Гуччи

По задумке разработчиков, замок и прилегающие к нему постройки должны выглядеть так же, как и в конце XVI века, когда они были построены по заказу Стефана Батория итальянским архитектором Санти Гуччи.