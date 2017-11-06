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08:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Лисица гуляет по улицам Житикары

Хищника замечали в разных местах города, некоторые слышали, как животное кричит.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Жительница Житикары сфотографировала лисицу, которая несколько дней гуляет по городу, пишет региональное издание «Алау».

По словам горожанки, лису видели в нескольких местах, в том числе сидящей на площади в центре города.

«Она просто бегает, к людям не подходит. Но жители боятся: вдруг укусит, может, она бешеная. Слышали, что она кричала», — говорит жительница Житикары.

По словам заместителя областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства Хилимхана Молдагулова, ведомство будет разбираться, почему животное оказалось в городе.

Животное, вероятнее всего, принадлежит к виду обыкновенных лисиц, которые являются наиболее распространенными и самыми крупными.

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