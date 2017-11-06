Лисица гуляет по улицам Житикары

По словам горожанки, лису видели в нескольких местах, в том числе сидящей на площади в центре города.

«Она просто бегает, к людям не подходит. Но жители боятся: вдруг укусит, может, она бешеная. Слышали, что она кричала», — говорит жительница Житикары.