Лисица гуляет по улицам Житикары
Хищника замечали в разных местах города, некоторые слышали, как животное кричит.
Хищника замечали в разных местах города, некоторые слышали, как животное кричит.
АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Жительница Житикары сфотографировала лисицу, которая несколько дней гуляет по городу, пишет региональное издание «Алау».
По словам горожанки, лису видели в нескольких местах, в том числе сидящей на площади в центре города.
По словам заместителя областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства Хилимхана Молдагулова, ведомство будет разбираться, почему животное оказалось в городе.
Животное, вероятнее всего, принадлежит к виду обыкновенных лисиц, которые являются наиболее распространенными и самыми крупными.