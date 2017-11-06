В городе Сатпаев у пьяной матери забрали трехмесячного ребенка

В ходе проведения совместного рейда в одну из квартир в центре города Сатпаев нагрянули сотрудники ювенальной полиции, прокуратуры, акимата, маслихата, органов опеки, здравоохранения, образования, комиссии по защите прав несовершеннолетних, родительского комитета, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Хозяйка квартиры, пенсионерка, встретила гостей с младенцем на руках, а мать малыша была в состоянии алкогольного опьянения и с трудом разговаривала. Стражи правопорядка доставили женщину в вытрезвитель, а малыша отправили в детский дом «Малютка», где его тут же осмотрели медики. Экспертиза показала, что мать находилась в состоянии опьянения средней степени тяжести, на выдохе у нее было констатировано 4,5 промилле.

По сведениям полицейских, 39-летняя женщина сразу после рождения ребенка стала выпивать, уходила из дома рано утром, а приходила далеко за полночь. Все это время ребенком занималась хозяйка квартиры, у которой она снимала комнату. За три месяца со дня рождения, малыш ни разу не был осмотрен врачом, да и сама мать на учет к врачам в Сатпаеве не вставала.

Только благодаря тому, что за ребенком следила хозяйка квартиры, малыш здоров. А вот матери придется ответить перед законом за неисполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка. Местной полицейской службой ОВД города Сатпаев уже подготовлено представление на лишение женщины родительских прав.