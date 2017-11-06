В городе Сатпаев у пьяной матери забрали трехмесячного ребенка
Малыш со дня своего рождения ни разу не был осмотрен врачом.
Малыш со дня своего рождения ни разу не был осмотрен врачом.
В ходе проведения совместного рейда в одну из квартир в центре города Сатпаев нагрянули сотрудники ювенальной полиции, прокуратуры, акимата, маслихата, органов опеки, здравоохранения, образования, комиссии по защите прав несовершеннолетних, родительского комитета, передает Zakon.kz со ссылкой на
Хозяйка квартиры, пенсионерка, встретила гостей с младенцем на руках, а мать малыша была в состоянии алкогольного опьянения и с трудом разговаривала. Стражи правопорядка доставили женщину в вытрезвитель, а малыша отправили в детский дом «Малютка», где его тут же осмотрели медики. Экспертиза показала, что мать находилась в состоянии опьянения средней степени тяжести, на выдохе у нее было констатировано 4,5 промилле.
По сведениям полицейских, 39-летняя женщина сразу после рождения ребенка стала выпивать, уходила из дома рано утром, а приходила далеко за полночь. Все это время ребенком занималась хозяйка квартиры, у которой она снимала комнату. За три месяца со дня рождения, малыш ни разу не был осмотрен врачом, да и сама мать на учет к врачам в Сатпаеве не вставала.
Только благодаря тому, что за ребенком следила хозяйка квартиры, малыш здоров. А вот матери придется ответить перед законом за неисполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка. Местной полицейской службой ОВД города Сатпаев уже подготовлено представление на лишение женщины родительских прав.
Фото: ДВД Карагандинской области.