Население Казахстана стареет — исследование
Показатели старения населения Казахстана начали увеличиваться, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на исследование Ranking.kz.
Показатели старения населения Казахстана начали увеличиваться, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на исследование Ranking.kz.
Как уточняется, на протяжении последних двух лет (2015−2016 годы) на каждых 100 детей в республике приходится почти 26 граждан старше 65 лет (индекс — 25,9).
Напомним, что на протяжении предыдущих 5 лет индекс старения сокращался, за 2009−2014 годы показатели снизились с 28,3 до 25,7. Медленное старение населения страны происходит на фоне сокращения уровня рождаемости в стране. Так, в 2016 году коэффициент рождаемости на каждые 1000 человек увеличился всего в 5 регионах из 16.
При этом отмечается, что показатели старения в городах Казахстана выше, чем в сельской местности, однако в отличие от села уровень старения горожан снижается. По итогам 2016 года на 100 детей приходилось по 29 стариков, год назад индекс оценивался на уровне 29,2, 7 лет назад — 34,1.
Наиболее высокие актуальные показатели — в городах СКО, индекс старения составляет 62,2 на 100 детей. Самый низкий уровень — в Атырауской области, где на 100 человек от 0 до 15 лет приходится по 14 человек старше 65 лет. Аналитики считают, что Астана по сравнению с Алматы — город молодой. В столице индекс старения по итогам 2016 года составил 15,6 на 100 детей. В Алматы же уровень более чем в 2 раза выше, на 100 детей приходится по 37 стариков.
Село в Казахстане на протяжении последних 3 лет показывает увеличение показателей старения населения — если в 2012—2013 годах индекс находился на отметке 21,4 на 100 детей, то в 2016 году он составил 22,4.
Самые старые села в Казахстане — в СКО, где индекс старения составляет 53,3, в Костанайской области (46,5) и в ВКО (44,2). Наиболее молодые села — в Мангистауской области (чуть больше 10 стариков на 100 детей), ЮКО (12) и Атырауской области (15,8).