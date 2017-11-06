Население Казахстана стареет — исследование

Источник: Tengrinews

Как уточняется, на протяжении последних двух лет (2015−2016 годы) на каждых 100 детей в республике приходится почти 26 граждан старше 65 лет (индекс — 25,9).

Читайте также Очень высокий уровень загрязнения в Алматы зафиксировал Казгидромет

Напомним, что на протяжении предыдущих 5 лет индекс старения сокращался, за 2009−2014 годы показатели снизились с 28,3 до 25,7. Медленное старение населения страны происходит на фоне сокращения уровня рождаемости в стране. Так, в 2016 году коэффициент рождаемости на каждые 1000 человек увеличился всего в 5 регионах из 16.

При этом отмечается, что показатели старения в городах Казахстана выше, чем в сельской местности, однако в отличие от села уровень старения горожан снижается. По итогам 2016 года на 100 детей приходилось по 29 стариков, год назад индекс оценивался на уровне 29,2, 7 лет назад — 34,1.

Наиболее высокие актуальные показатели — в городах СКО, индекс старения составляет 62,2 на 100 детей. Самый низкий уровень — в Атырауской области, где на 100 человек от 0 до 15 лет приходится по 14 человек старше 65 лет. Аналитики считают, что Астана по сравнению с Алматы — город молодой. В столице индекс старения по итогам 2016 года составил 15,6 на 100 детей. В Алматы же уровень более чем в 2 раза выше, на 100 детей приходится по 37 стариков.

Село в Казахстане на протяжении последних 3 лет показывает увеличение показателей старения населения — если в 2012—2013 годах индекс находился на отметке 21,4 на 100 детей, то в 2016 году он составил 22,4.