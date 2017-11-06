Известный новосибирский актер получил премию «Легенда»

«Премия «Легенда» — это наш поклон тем, кто посвятил жизнь музыке. Наша благодарность им. Символ нашей любви и восхищения тем, у кого мы всю жизнь учимся, с кем спорим, кого боготворим. Художникам, чья жизнь в искусстве вдохновляет нас тянуться к звездам, мы вручаем премию «ЛЕГЕНДА», — рассказывает Президент АМТ Георгий Исаакян.