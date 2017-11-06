Известный новосибирский актер получил премию «Легенда»
Солист Новосибирского музыкального театра Александр Выскрибенцев получил премию в Бетховенском зале Большого театра, рассказали в
Солист Новосибирского музыкального театра Александр Выскрибенцев получил премию в Бетховенском зале Большого театра, рассказали в
Известный новосибирский актер получил премию «Легенда», об этом сообщает
3 ноября состоялся завершающий
«Премия «Легенда» — это наш поклон тем, кто посвятил жизнь музыке. Наша благодарность им. Символ нашей любви и восхищения тем, у кого мы всю жизнь учимся, с кем спорим, кого боготворим. Художникам, чья жизнь в искусстве вдохновляет нас тянуться к звездам, мы вручаем премию «ЛЕГЕНДА», — рассказывает Президент АМТ Георгий Исаакян.
Также премии «Легенда» в этом году были удостоены народная артистка Белорусскй ССР Наталия Гайда, народная артистка СССР Анегина Ильина, народная артиста РСФСР Леонора Куватова, народная артистка РСФСР Лидия Захаренко, народный артист СССР Владимир Федосеев.
Ранее сообщалось, что спектакль «Безымянная звезда» Новосибирского музыкального театра претендует на 8 «Золотых масок». Подробности по ссылке.