Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Неизбежность старения доказали математически
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото)
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
В Саудовской Аравии погиб принц
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Настоящее унижение: Мила Кунис рассказала о визите на Украину
Учёные рассказали, что чувствуют умершие
"Ума не хватает”: соцсети РФ высмеяли просьбу Украины к Канаде
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Анджелина Джоли вышла в свет в мини-платье
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
09:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Известный новосибирский актер получил премию «Легенда»

Солист Новосибирского музыкального театра Александр Выскрибенцев получил премию в Бетховенском зале Большого театра, рассказали в пресс-службе Музыкального театра.

Источник: Вести - Новосибирск

Известный новосибирский актер получил премию «Легенда», об этом сообщает пресс-служба Новосибирского музыкального театра.

3 ноября состоялся завершающий гала-концерт фестиваля «Видеть музыку» и церемония вручения премии «Легенда» в Бетховенском зале Большого театра. Обладателем Премии «Легенда» в этом году стал народный артист России Александр Выскрибенцев, солист Новосибирского музыкального театра.

«Премия «Легенда» — это наш поклон тем, кто посвятил жизнь музыке. Наша благодарность им. Символ нашей любви и восхищения тем, у кого мы всю жизнь учимся, с кем спорим, кого боготворим. Художникам, чья жизнь в искусстве вдохновляет нас тянуться к звездам, мы вручаем премию «ЛЕГЕНДА», — рассказывает Президент АМТ Георгий Исаакян.

Также премии «Легенда» в этом году были удостоены народная артистка Белорусскй ССР Наталия Гайда, народная артистка СССР Анегина Ильина, народная артиста РСФСР Леонора Куватова, народная артистка РСФСР Лидия Захаренко, народный артист СССР Владимир Федосеев.

Ранее сообщалось, что спектакль «Безымянная звезда» Новосибирского музыкального театра претендует на 8 «Золотых масок». Подробности по ссылке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Стрельба в церкви в Техасе: что известно на данный момент
Бельгийский суд освободил Пучдемона
СМИ: в офшорах Елизаветы II нашли 10 млн фунтов
Саудовская Аравия обвинила Иран в провокации войны
США и Япония договорились оказывать давление на КНДР
Число жертв тайфуна во Вьетнаме увеличилось до 49
СМИ назвали следующих фигурантов «российского дела» в США
Спорт
Страх и ненависть в Черкизове. «Локомотив» и ЦСКА выдали шоу «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в рамках 16-го тура РФПЛ
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь