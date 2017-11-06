Ташкентское метро внедрит систему бесконтактной оплаты до конца 2018 года

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Ташкентский метрополитен планирует запустить полноценную автоматизированную систему оплаты проезда при помощи различных специализированных пластиковых карт до конца 2018 года, сообщает корреспондент Sputnik.

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По словам источника в УП «Тошкент метрополитени», на сегодняшний день прообраз новой системы в тестовом режиме запущен на станции «Мустакиллик майдони», где установлен один валидатор.

«Сейчас схема работает в следующем режиме — пассажир покупает в инфокиоске билет и при помощи приложения его к валидатору проходит на станцию. Система тестируется пилотном варианте уже более двух месяцев. Сейчас рассматривается вопрос широкомасштабного внедрения в метро оплаты при помощи специальных карточек. При этом, главное, что эти карточки будут работать не только в “подземке”, но и в автобусах, а также, возможно, в пригородных поездах», — рассказал источник корреспонденту Sputnik.

После завершения тестового периода, отметил собеседник, на следующем этапе планируется установить по два турникета с валидаторами на каждой станции. При этом оплатить проезд можно будет как пластиковыми картами, так и жетонами.

Напомним, что столичная подземка также до конца будущего года намерена оснастить все свои станции современными металлодетекторами. На сегодняшний день метрополитен состоит из трех линий, включающих 29 станций. Их общая протяженность превышает 39 километров.