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09:18 (мск), источник: Sputnik

Ташкентское метро внедрит систему бесконтактной оплаты до конца 2018 года

Новая система в тестовом режиме запущена на станции «Мустакиллик майдони», где установлен один валидатор.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Ташкентский метрополитен планирует запустить полноценную автоматизированную систему оплаты проезда при помощи различных специализированных пластиковых карт до конца 2018 года, сообщает корреспондент Sputnik.

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По словам источника в УП «Тошкент метрополитени», на сегодняшний день прообраз новой системы в тестовом режиме запущен на станции «Мустакиллик майдони», где установлен один валидатор.

«Сейчас схема работает в следующем режиме — пассажир покупает в инфокиоске билет и при помощи приложения его к валидатору проходит на станцию. Система тестируется пилотном варианте уже более двух месяцев. Сейчас рассматривается вопрос широкомасштабного внедрения в метро оплаты при помощи специальных карточек. При этом, главное, что эти карточки будут работать не только в “подземке”, но и в автобусах, а также, возможно, в пригородных поездах», — рассказал источник корреспонденту Sputnik.

После завершения тестового периода, отметил собеседник, на следующем этапе планируется установить по два турникета с валидаторами на каждой станции. При этом оплатить проезд можно будет как пластиковыми картами, так и жетонами.

Напомним, что столичная подземка также до конца будущего года намерена оснастить все свои станции современными металлодетекторами. На сегодняшний день метрополитен состоит из трех линий, включающих 29 станций. Их общая протяженность превышает 39 километров.

К 2030 году в Ташкенте планируется построить 10 новых станций метро и 22 километра линий подземки. Кроме того, недавно стартовало возведение кольцевого надземного метро общей протяженностью 52,1 километра. Проект, рассчитанный на 2017−2021 годы, будет реализован в пять этапов. На первом будет построен отрезок от станции «Дустлик» Ташкентского метрополитена до рынка «Куйлюк». Протяженность линии составит 11 километров, намечается построить восемь станций.

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