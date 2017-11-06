Учительница заболела туберкулезом в Талгаре: Названо количество контактных лиц
С больной туберкулезом учительницей начальных классов в талгарской школе контактировали 23 человека.
С больной туберкулезом учительницей начальных классов в талгарской школе контактировали 23 человека.
Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Управлении здравоохранения Алматинской области.
Сообщается, что в этом учебном году 37-летняя учительница успела проработать в школе один месяц. Кто именно входит в число контактных лиц — не уточняется, но все они уже прошли флюорографическое обследование.
«Пока ничего не выявилось, не подтвердилось. В дальнейшем департамент комитета охраны общественного здоровья по Алматинской области будет решать совместно с облздравом по мерам», — рассказали в Управлении здравоохранения региона.
Учительница находится в Научном центре по проблемам туберкулеза в Алматы. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
«Минимально ей нужно полгода лечиться, возможно и больше. Угрозы жизни никакой нет, но человек запустил. Это уже туберкулезный менингит. Нужно выхаживать, конкретно восстанавливать его. Человек же месяц на ногах ходил», — поделились информацией в Управлении здравоохранения.
Сообщается, что департамент комитета охраны общественного здоровья по Алматинской области назначит комиссию для проведения проверки по факту непредоставления информации одной из частных клиник в поликлинику центральной районной больницы о выявлении у больной подозрения на туберкулез.
Женщина обследовалась в этом учреждении 7 августа 2017 года, но, как ранее сообщалось, в санитарной книжке был проставлен результат флюорообследования — «без патологии». «По результатам экспертизы будет принято решение о дальнейшей деятельности данного частного центра», — заключили в Управлении здравоохранения региона.
Напомним, в одной из школ Талгара под Алматы у учительницы начальных классов обнаружили туберкулез. С 26 октября, после того как у нее было обнаружено заболевание, 37-летняя женщина лежит в реанимации с диагнозом «генерализованный туберкулез.