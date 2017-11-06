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09:57 (мск), источник: Югополис

Мусор, забивший русло реки Мзымты, может стать причиной подтоплений

​Русло одной из самых крупных сочинских рек Мзымты в черте Адлера приобрело заброшенный вид.

После обильных дождей в районах мостов скопилось огромное количество мусора, который мешает сливу воды из ливневой канализации. Возможно, именно это становится причиной регулярных подтоплений на улице Авиационной.

Кроме того, посередине реки на островке разросся настоящий лесопарк, который также не способствует свободному стоку воды в устье Мзымты.

Такое положение дел может привести не только к локальным подтоплениям, но и к масштабному наводнению в случае обильных осадков и таяния снегов в горах.

Также в плачевном состоянии находится и отреставрированная к Олимпиаде-2014 набережная Мзымты. Покрытие парапета отваливается и никем не ремонтируется, сообщает «Макс портал».

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Мусор, забивший русло реки Мзымты, может стать причиной подтоплений
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