Мусор, забивший русло реки Мзымты, может стать причиной подтоплений

После обильных дождей в районах мостов скопилось огромное количество мусора, который мешает сливу воды из ливневой канализации. Возможно, именно это становится причиной регулярных подтоплений на улице Авиационной.

Кроме того, посередине реки на островке разросся настоящий лесопарк, который также не способствует свободному стоку воды в устье Мзымты.

Такое положение дел может привести не только к локальным подтоплениям, но и к масштабному наводнению в случае обильных осадков и таяния снегов в горах.