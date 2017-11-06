В Гагаузии провели Фестиваль вина
Отборное вино, традиционные блюда и зажигательная музыка. В Гагаузии провели Фестиваль вина.
Отборное вино, традиционные блюда и зажигательная музыка. В Гагаузии провели Фестиваль вина.
«Мы представляем крестьянское хозяйство Харагань из Вулканешт. Сами выращиваем виноград и делаем отличные вина.»
Тон празднику задал президентский оркестр — он впервые открывал фестивальную программу.
Чтобы поддержать самобытный дух праздника, руководители региона пришли на фестиваль в национальных костюмах.
Среди гостей фестиваля были и официальные лица.
«Будь то гагаузы или болгары, вместе все чувствуют себя очень хорошо. Ведь все хотят, чтобы наша прекрасная страна Молдова была процветающей», — сказал госсекретарь Минсельхоза и регионразвития Юрий Ушурел.
«Гагаузия делает большое дело, продвигая разнообразие. Здесь в гармонии живут граждане, которые говорят на разных языках. Румыния старается поддерживать всех граждан Молдовы», — сказал посол Румынии в РМ Даниел Ионица.
Как и в прежние годы фестиваль собрал немало ценителей качественного вина.
«Я из Болгарии и очень счастлива быть здесь, на этом прекрасном фестивале. Попробовала вино — очень вкусное».
С удовольствием пробовали гости и гагаузские блюда.
Гости фестиваля с интересом знакомились с гагаузскими традициями.
Фестивальная программа продолжалась до вечера. Иначе и быть не могло, ведь День вина в Гагаузии называют главным событием года. А приурочен он к народному празднику «Касым», который знаменует окончание скотоводческого сезона и начало зимы.