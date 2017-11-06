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09:01 (мск), источник: Publika.md

В Гагаузии провели Фестиваль вина

Отборное вино, традиционные блюда и зажигательная музыка. В Гагаузии провели Фестиваль вина.

«Мы представляем крестьянское хозяйство Харагань из Вулканешт. Сами выращиваем виноград и делаем отличные вина.»

Тон празднику задал президентский оркестр — он впервые открывал фестивальную программу.

Чтобы поддержать самобытный дух праздника, руководители региона пришли на фестиваль в национальных костюмах.

Среди гостей фестиваля были и официальные лица.

«Будь то гагаузы или болгары, вместе все чувствуют себя очень хорошо. Ведь все хотят, чтобы наша прекрасная страна Молдова была процветающей», — сказал госсекретарь Минсельхоза и регионразвития Юрий Ушурел.

«Гагаузия делает большое дело, продвигая разнообразие. Здесь в гармонии живут граждане, которые говорят на разных языках. Румыния старается поддерживать всех граждан Молдовы», — сказал посол Румынии в РМ Даниел Ионица.

Как и в прежние годы фестиваль собрал немало ценителей качественного вина.

«Я из Болгарии и очень счастлива быть здесь, на этом прекрасном фестивале. Попробовала вино — очень вкусное».

С удовольствием пробовали гости и гагаузские блюда.

Гости фестиваля с интересом знакомились с гагаузскими традициями.

Фестивальная программа продолжалась до вечера. Иначе и быть не могло, ведь День вина в Гагаузии называют главным событием года. А приурочен он к народному празднику «Касым», который знаменует окончание скотоводческого сезона и начало зимы.

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