В Гагаузии провели Фестиваль вина

«Мы представляем крестьянское хозяйство Харагань из Вулканешт. Сами выращиваем виноград и делаем отличные вина.»



Тон празднику задал президентский оркестр — он впервые открывал фестивальную программу.



Чтобы поддержать самобытный дух праздника, руководители региона пришли на фестиваль в национальных костюмах.



Среди гостей фестиваля были и официальные лица.



«Будь то гагаузы или болгары, вместе все чувствуют себя очень хорошо. Ведь все хотят, чтобы наша прекрасная страна Молдова была процветающей», — сказал госсекретарь Минсельхоза и регионразвития Юрий Ушурел.



«Гагаузия делает большое дело, продвигая разнообразие. Здесь в гармонии живут граждане, которые говорят на разных языках. Румыния старается поддерживать всех граждан Молдовы», — сказал посол Румынии в РМ Даниел Ионица.



Как и в прежние годы фестиваль собрал немало ценителей качественного вина.