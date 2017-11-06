Житель Приморья не вернулся из Южной Кореи
Родственники погибшего до сих пор не могут забрать тело погибшего.
Родственники погибшего до сих пор не могут забрать тело погибшего.
Житель поселка Дунай Приморского края не вернулся домой с Южной Кореи, куда он поехал на заработки, сообщил РИА VladNews источник, знакомый с ситуацией.
Происшествие произошло в конце октября текущего года.
По информации источника, 41-летний житель поселка Дунай уехал в сентябре месяце в Южную Кореи для осуществления трудовой деятельности. Родственники сообщили, что мужчина должен был вернуться домой в конце октября. Однако на мобильный телефон родственников поступил звонок о том, что мужчина находится в одной из клиник Южной Кореи в тяжелом состоянии.
«Мы сначала думали, что он в больнице. На него напали. Сотрудники компании, в которой работал мужчина, нам сообщили, что нужно срочно приехать и забрать работника на Родину. Однако, когда мы начали спрашивать о названии клиники, нам перестали отвечать на телефонные звонки. В дальнейшем, нам
В СМИ Южной Кореи также сообщили, что происшествие произошло в результате ссоры между работником и работодателем. По одной из версий, 41-летний мужчина не выполнил вовремя свою работу и ушёл. Работодатель, в ходе разговора с работником, разозлился, что мужчина, не предупредив его, покинул рабочее место, достал нож и нанёс ему удар в грудь, что привело к трагическому исходу.
Стоит отметить, что мужчина нелегально прибыл за границу. В Генконсульстве РФ в Южной Кореи сообщили, что по этой причине родственники должны за свои собственные средства перевозить тело погибшего на Родину.