Картины, нарисованные слонихой попали на аукцион в Венгрии

На картинах изображены цветные линии, напоминающие реки. Каждую купили

за 150 долларов.



Слонихе-живописцу 42 года. Зовут ее Сандра. Рисует она с удовольствием, но только когда в настроении.



На торги выставили и портрет необычной слонихи, выполненный одним из венгерских художников.



Вырученные на аукционе деньги администрация цирка-шапито передаст заповеднику для слонов в Малайзии.