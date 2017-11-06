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09:50 (мск), источник: Publika.md

Картины, нарисованные слонихой попали на аукцион в Венгрии

Картины, нарисованные слонихой, продали на аукционе, который организовал венгерский цирк-шапито, где живет необычная художница.

Источник: Publika.md

На картинах изображены цветные линии, напоминающие реки. Каждую купили
за 150 долларов.

Слонихе-живописцу 42 года. Зовут ее Сандра. Рисует она с удовольствием, но только когда в настроении.

На торги выставили и портрет необычной слонихи, выполненный одним из венгерских художников.

Вырученные на аукционе деньги администрация цирка-шапито передаст заповеднику для слонов в Малайзии.

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