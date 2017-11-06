Картины, нарисованные слонихой попали на аукцион в Венгрии
Картины, нарисованные слонихой, продали на аукционе, который организовал венгерский
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Картины, нарисованные слонихой, продали на аукционе, который организовал венгерский
На картинах изображены цветные линии, напоминающие реки. Каждую купили
за 150 долларов.
На торги выставили и портрет необычной слонихи, выполненный одним из венгерских художников.
Вырученные на аукционе деньги администрация