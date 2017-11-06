Без заплаток и кондиционеров. Иркутские власти ввели новые правила благоустройства

Источник: Вести Иркутск

Литвинова, 2. Это здание, прославилось не только кафе «Снежинка», но и современным хозяином помещения. Он срезал лепнину и расширил окна. Алексей Черкашин — юрист. Вступился за жителей пятиэтажки. После Нового года нарушителя обяжут вернуть все на место. Хотя, говорит Алексей, чаще ему приходится защищать именно предпринимателей. Так как границы дозволенных изменений нигде не были прописаны.

— Предприниматель говорит, у меня критериев-то изначально не было. Я сделал так, как вроде бы и не запрещено. А теперь вы заставляете меня переделывать, тратить деньги, вы сразу правила игры объясните, и мы будем по ним играть, — говорит руководитель юридической компании в Иркутске Алексей Черкашин.

Теперь «правила игры» расписаны в 10 разделах, на ста страницах. Новый регламент благоустройства Иркутска подготовлен в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Каждому зданию — свой паспорт. Главный архитектор города Сергей Александров рассказывает, в документе будет указано все: даже расположение кондиционеров и антенн, а еще цвет дома, размер и место размещения рекламы. Но бояться не стоит, утверждает Александров.

— Сразу скажу, что мы не лезем в стилистику. В шрифты и так далее. Не хочется город делать совсем уж в едином стиле. У каждого объекта есть свой brand book, своё видение, как вести свой бизнес, — говорит главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

Мы прошлись по Иркутску и выяснили — у владельцев иркутских аптек фобия — боязнь, что их не заметят. Улица Ленина, остановка Художественный музей. Самый серьезный случай. Желтуха. А вот Свердлова и опять аптека. Она ещё не открылась, но уже позеленела. За углом — Пятая Армия. И тот же самое. Такими проблемами сердце города болеет чаще всего. Специалисты называют это фрагментарной покраской, которая категорически запрещена. Здание превращается в лоскутное одеяло. Именитый дизайнер, Сергей Шергин в шоке от такого.

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— Как табличка при подьезде к городу — Иркутск. С таким же размахом написана «Стоматология» в центре города. Ну это же безумие какое-то. И надо открыть окна. Я тоже обратил внимание. Заклеивание витрин рекламными плакатами и так далее, ну это… неаккуратно, — говорит член Союза Дизайнеров РФ Сергей Шергин.

Сергей Шергин ставит в пример Париж. Исторический центр — это музеи, театры, памятники. Неоновые вывески, магазины, офисы — это отдельная часть города. Цвет зданий сдержанный, видна красивая архитектура.

В Иркутске будет также, согласно новым правилам. Вместе с мэрией за зданиями, в том числе прилегающим к памятникам, следит Минкульт. Штраф для юридических лиц может достигнуть нескольких миллионов.

— Начиная от самовольных пристроев, устройств проемов, мансардных этажей, — говорит заместитель начальника отдела государственной охраны памятников архитектуры службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Елена Иванова.

Остановки, киоски, уличные базары, все, даже ограждения и дворы жилых зданий. Кстати, главный архитектор Иркутска просит иркутян подключаться. Сообщать в администрацию о нарушителях, и самим принимать участие в разработке паспорта своего дома, чтобы желание что-то портить уже ни у кого не возникало.